El Círculo se reforzará tras la lesión de Jadersten

El Círculo Gijón se reforzará de cara a la última parte de la Liga regular tras conocerse el alcance de la lesión de su pívot, el sueco Henrik Jadersten. El jugador cayó lesionado durante un entrenamiento y se rompió los ligamentos de su pierna izquierda y también vio como su tobillo quedaba dañado.

Jadersten viaja hoy hacia su país natal para tratarse de la lesión y donde también tendrá lugar su recuperación. El sueco seguirá enrolado en el Círculo, pero se pierde lo que resta de temporada.

El equipo gijonés tiene ahora dos fichas que podrían ser cubiertas por nuevos fichajes. La idea del club no era realizar refuerzos este mercado, pero la lesión del jugador propiciará la llegada de fichajes. Nacho Galán y su equipo peinan ahora el mercado nacional para encontrar un jugador interior que apuntale al equipo. La intención del Círculo es convencer a algún hombre que no esté teniendo minutos en una categoría superior y que pueda usar el club gijonés como escaparate. El club no descarta el mercado internacional.