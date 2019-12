Gijón descarta el CSIO y opta por cinco concursos

"Gijón Horse Jumping" es la propuesta compartida por el Patronato Deportivo Municipal, el Club Hípico Astur (Chas) y la Federación Hípica del Principado de Asturias para hacer de Gijón en agosto de 2020 un referente en el mundo hípico nacional e internacional. Bajo esta marca se desarrollarán cinco competiciones, se integrarán las instalaciones del Chas y Las Mestas en un uso compartido, se repartirán 600.000 euros en premios, se ofertarán actividades extradeportivas para atraer a más público al recinto y se diseñará una propuesta turística que se presentará en ferias internacionales.

El Chas organizará un campeonato nacional de tres estrellas del 7 al 9 y otro de cuatro del 13 al 16, además de una competición internacional de dos estrellas del 21 al 23. Al Patronato le corresponde la organización en Las Mestas entre los días 26 y 30 de dos CSI, uno de cinco estrellas y otro de dos.

El antecedente de esta propuesta es la decisión municipal de no tener el año que viene un Concurso Hípico Internacional Oficial (CSIO) con su correspondiente Copa de Naciones. Algo que Gijón ha tenido durante 25 años. El concejal de Deportes, José Ramón Tuero, y el equipo del Patronato presentaron en octubre ante la Federación Ecuestre Internacional (FEI) la candidatura de Gijón para incorporarse a la primera división de las copas de naciones en 2020. Un camino truncado tras desestimar la FEI la propuesta.

Gijón consideró inasumibles dos de las propuestas que se le hacían: eliminar las apuestas y la sustitución de la pista de hierba. No había problemas con otras sugerencias, como la sustitución de la pista de ensayo, la cobertura económica de los premios y que la Copa de Naciones ocupara la última jornada de la competición. "De todas maneras, a día de hoy siguen sin saber cuantas ciudades van a estar en esa primera división. Su idea es que sigan siendo seis y de entrar alguna sería Rotterdam. Nosotros no podíamos esperar y hemos optado por el plan B, que era no hacer un CSIO y plantearnos para 2020 un CSI de cinco estrellas", explicaba ayer el edil de Deportes acompañado por Jesús Kocina, presidente del Chas y José Manuel Valdés, presidente de la Asturiana de Hípica. Perder esa O de oficial supone quedarse sin la Copa de Naciones y que la competición deje de ser por países para ser individual a partir de las invitaciones que el Patronato haga a los jinetes y amazonas que considere. Un matiz importante: 2020 es año olímpico y los mejores saltadores y caballos estarán a principios de agosto en Tokio.