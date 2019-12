La pista de La Corredoria, inservible

FACEBOOK C. P. LA CORREDORIA

La pista de La Corredoria, con una pancarta reivindicativa. FACEBOOK C. P. LA CORREDORIA

El presidente de la Federación Asturiana de Patinaje, José Polanco, asegura que la pista de hockey sobre patines de La Corredoria se encuentra en tan mal estado que, si no se corrigen sus deficiencias, prohibirá la disputa de partidos oficiales la próxima temporada. Polanco detalla las deficiencias de la instalación y critica a Ana Taboada, concejala de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, que había pedido al actual equipo de gobierno la rehabilitación integral.

"Creo recordar", explica Polanco dirigiéndose a Taboada, "que en el mandato del tripartito, en sus Presupuestos Participativos de 2017, la opción más votada fue la rehabilitación de la pista de La Corredoria, pero no hizo nada por ella. Las deficiencias que tiene ahora ya las tenía en su mandato. ¿Cómo puede tener la poca vergüenza de exigir que se ejecuten las obras de acondicionamiento cuando ellos, con tiempo suficiente, no lo hicieron".

El presidente de la Asturiana detalla las carencias de la pista: "Vestuarios insuficientes, principalmente porque los equipos son mixtos y muchas tardes se tendrían que jugar ocho partidos, lo que ahora es imposible. Tampoco hay vestuarios para los árbitros". Polanco advierte de que "no hay marcador, por lo que el club ha tenido que adquirir uno para poder celebrar partidos. El agua entra en la pista, lo que obliga a suspender entrenamientos y partidos".

"La pista tiene una superficie tan agresiva", expone el dirigente, "que multiplicamos por tres el gasto de material en comparación con otros clubes. También debido a esto se multiplican las lesiones, principalmente con sobrecargas musculares". Otro problema es que "no hay gradas, ni un lugar desde donde se puedan presenciar los partidos, incumpliéndose la norma de que el público debe de estar a un metro de la valla. Además hay columnas a 30 centímetros de la valla, con el consiguiente peligro para los jugadores". A todo esto, Polanco añadió que "los padres y las madres de alumnos del Colegio Público La Corredoria son los encargados de secar, barrer la pista, arreglarla, cambiar las porterías de futbol sala por las de hockey".

Ante esta situación, José Polanco ha advertido a los dirigentes del club que no permitirá la disputa de partidos oficiales para la temporada 2020-21 si la pista no está en unas condiciones mínimas. "El presidente me pidió que aguantara, que le habían prometido el acondicionamiento de la misma, pero fueron promesas y mas promesas que nunca llegaron a realizarse. Por eso pido a los partidos del actual equipo de gobierno, PP y Ciudadanos, que cumplan lo prometido en su campaña electoral".