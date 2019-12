El ADBA, a cortar su mala racha ante el Celta

Tras once partidos seguidos sin ganar, el ADBA espera cerrar el año con un triunfo ante el Celta hoy a las 20.00 horas contra El Quirinal. Juanjo García tiene a todas sus jugadoras disponibles para tratar de cortar la mala racha en la que vive inmerso el equipo avilesino esta temporada. La falta de recursos lastra a la escuadra baloncestística, que sin un patrocinador principal, se adentra con más dudas que certezas en este 2020. De no encontrar apoyos económicos, habrá que ver cómo se puede dar continuidad al proyecto.

En lo deportivo, el ADBA marcha en la penúltima plaza con solo un triunfo. Por debajo, Pozuelo, que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada. El Celta no es precisamente un rival débil. Las de Vigo tienen tradición de equipo importante en el baloncesto femenino español. Si bien, por ahora están lejos de los puestos que les darían derecho a jugar la fase de ascenso al haber ganado seis partidos y perdido cinco. Eso sí, es mucho mejor media que la de las avilesinas, que de no tener refuerzos pronto se aventura a un 2020 muy incierto para su futuro.