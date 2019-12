El Telecable Gijón se pone a prueba ente el Alcorcón

El Telecable Gijón afronta la primera de dos complicadas jornadas. Hoy se medirá al Alcorcón en tierras madrileñas a las 16.30 horas y el siguiente fin de semana recibirá al líder, Palau i Plegamans.

El Alcorcón es junto al Telecable Gijón el único club que ha participado en las doce ediciones de la OK Liga (en la primera no lo hicieron los equipos catalanes), y además cuenta en su palmarés con una Copa de Europa. Se trata pues de un enfrentamiento clásico en el hockey patines femenino. Fernando Sierra cuenta con toda la plantilla para este choque en el que las gijonesas necesitan la victoria si no quieren complicarse su presencia en el futuro play-off por el título. El equipo madrileño está en un gran momento y lleva tres victorias consecutivas, una de ellas nada menos que en la cancha del Voltregá. En sus filas destaca la presencia de Dolores Cancelas, Paola Pascual, Marina Monje o Carla Antúnez. El partido a priori es igualado en una Liga que cada vez es más pareja como lo demuestran que los equipos fuertes pierden partidos que hace poco ganaban con autoridad.