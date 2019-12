Un club de fútbol de Gijón: "La directiva ya no puede aguantar más gastos"

El Estudiantes de Somio, un histórico equipo de Gijón denuncia en sus redes sociales que ya no puede más. El estado del terreno de juego del Nuevo San Julián es lamentable. Ya no por los problemas que pueda ocasionar en el juego si no por el riesgo de lesiones. El club denuncia esta situación y esgrime que "ya no puede aguantar más gastos".



El club pide además "soluciones rápidas para que nuestros futbolistas puedan tener un campo digno donde jugar".





Este es el lamentable estado del Nuevo San Julián donde la directiva ya no puede aguantar más gastos y donde no se dan soluciones rápidas para nuestros futbolistas puedan tener un campo digno donde jugar y un club cincuentenario de Gijón pueda seguir prestando labores sociales. pic.twitter.com/tneXOCNI2k — C.F. Estudiantes de Somió (@CFEstudiantes1) December 22, 2019