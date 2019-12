El OCB recae en el peor momento

El Liberbank Oviedo frenó en seco la mejora que había experimentado en las últimas semanas y se pegó un enorme tortazo perdiendo (74-84) contra un Huesca que le superó en todas las facetas del juego y que supo controlar el partido para que acabara decantándose de su lado. Los de Javi Rodríguez tuvieron uno de esos días en los que apenas transmiten nada al público, superados totalmente por el juego interior de Huesca y fallones desde la línea exterior. Las reacciones locales fueron como una explosión de gas que dura lo que una burbuja frente a un Huesca consistente y que sí fue capaz de poner en práctica un plan de juego.

El partido empezó con un aviso claro de Fran Cárdenas, exjugador del OCB que comenzó metiendo un triple y dando un recital en la dirección de juego de su equipo. Mantuvo al Oviedo en el partido un gran Davis Geks, el único que tuvo algo de acierto desde fuera. Una asistencia de espaldas de Cárdenas disparó la distancia a 9-17 cuando aún quedaban cuatro minutos del primer cuarto por disputarse. En esos momentos apareció otro protagonista del encuentro, Alec Wintering, que debutaba con el Huesca y que demostró que tiene un enorme talento.

Liderados por él en el comienzo del segundo cuarto, el Huesca siguió hurgando en la herida local hasta disparar la distancia a once puntos (18-29) a 7.06 del descanso. Unos buenos minutos de Álex Reyes, ayer muy desacertado desde fuera y también en sus entradas a canasta, permitieron al OCB estrechar el marcador al final del primer tiempo (38-42). Una buena oportunidad para salir de vestuarios con otra energía, con ganas de revertir la situación y de sacar adelante un partido de una importancia enorme.

Y no fue porque no quisieran pero es que ayer no pudieron. Tampoco fue porque Jakstas no lo intentara. El lituano trató de echarse el equipo a la espalda, en ataque y en defensa, pero el marcador seguía equilibrado porque el Huesca supo buscar siempre la debilidad interior del Oviedo y porque Skara primero y Grabauskas dieron se exhibieron. Así las cosas, en los últimos minutos de ese tercer cuarto, volvió a aparecer Wintering para meter seis puntos seguidos y dejar la ventaja de Huesca (51-55) en los mismos cuatro puntos que llevaban al descanso.

Y en el último parcial pasó lo que se presentía desde el principio. Primero tres tiros libres concedidos por Álex Rodríguez y una serie de malas acciones llevaron en poco más de dos minutos la distancia de Huesca hasta los 12 puntos (51-63) a 7.25 del final. Tuvo que parar el partido Javi Rodríguez para buscar una reacción que ya nunca llegaría. La frustración llegó a ser máxima y los tiros que podían permitir al Oviedo Baloncesto acortar la distancia salieron todos fuera: Reyes terminó con dos triples en once intentos, Sanz con cero de dos y y Jakstas con uno de cinco. En total, el equipo acabó con diez aciertos en treinta y cuatro lanzamientos. Y eso que el triple fue uno de los principales recursos ofensivos de un OCB que echó de menos la mejor versión de Oliver Arteaga, al que aún le falta para coger su estado de forma óptimo.

Aún así, remó el Oviedo para colocarse a siete (63-70) a 3.10 del final. Otro espejismo que no pudo ocultar un triste final de 2019 en Pumarín. El OCB tiene ahora que volver a recomponerse, buscar soluciones a sus problemas y concentrarse en los dos próximos partidos, en los que se mide al último, el Marín, y al penúltimo, el Canoe. Ellos son los cuartos por la cola.