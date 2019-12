El Tuilla, ante el reto "más complicado de la temporada"

CAMPO lES cALEYES

hora 12.00

ÁRBITRO romero garcía

El Tuilla se enfrenta hoy (12 horas) al Lealtad en el campo de Les Caleyes en el que podría ser "el partido más complicado de la temporada", aseguró el entrenador del equipo arlequinado, Julio Llanos. "Será un encuentro muy bonito, el líder contra el colíder", destacó el técnico. Un partido en el que se puede decidir quién se quedará comandando la tabla antes del parón navideño, ya que Lealtad y Tuilla marchan en las dos primeras posiciones, empatados a 37 puntos.

Esa es una de las motivaciones con las que afronta el Tuilla el partido, pero también enfrentarse a un equipo que lleva 55 partidos de Liga seguidos sin conocer la derrota. El último en el Hermanos Antuña de Mieres, donde empató con el Caudal en un encuentro sin goles. "El Lealtad lleva 55 partidos sin perder, que es difícil en cualquier categoría y más en Tercera por la igualdad que existe", destacó Llanos, que considera que las dos circunstancias hacen que el Tuilla llegue hoy al encuentro con un "plus de activación". "Vamos a intentar conseguir un pequeño milagro", aseveró el técnico. Llanos no podrá contar con Pablo Fernández y Marcos Iglesias por sanción ni con Pinteño por lesión. El resto de jugadores están disponibles. El Tuilla suma un partido más ganado que el equipo maliayés en lo que va de Liga, con 11 triunfos, cuatro empates y dos derrotas. El Lealtad ganó 10, empató siete y no perdió.