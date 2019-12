Ancelotti llega al Everton once días después de ser despedido del Nápoles

Carlo Ancelotti, once días después de ser despedido en el Nápoles, fue presentado ayer como nuevo entrenador del Everton, equipo al que llega después de haber entrenado también a Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Milan, Juventus o Chelsea, su única experiencia previa en la Premier League. "Me encanta entrenar, me encanta administrar y me apasiona mi trabajo. Ahora trabajo para el Everton, un club fantástico, y mi sueño es llevar al equipo a los primeros puestos de la Premier League lo antes posible", manifestó.