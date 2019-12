Mbappé trató de evitar el fichaje de Neymar por el Barça

Mbappé ayudó a convencer a Neymar para que no fichara por el Barcelona. Así lo aseguró en una entrevista en la que el delantero francés aconsejó al jugador brasileño que se quedara en el Paris Saint Germain. "Hablaba con él todos los días para decirle que se quedara. Le decía: 'No puedes irte así. Con tu talento, tienes que ser el número uno de un equipo, como en el PSG. No el número 2, como en el Barça".

El galo procuró en una entrevista limar aspereces con su compañero, después de que salieran a relucir rumores sobre una supuesta falta de compenetración entre ambos. Mbappé aseguró que no pretende "ocupar el sitio" de Neymar. "Cuando llegué a París, no hubo debate. La superestrella, a la que había venido a ayudar, era él. Se lesiona, se pierde el Mundial y yo lo gano. Y comienzan a surgir historias sobre nuestra supuesta rivalidad. Me sorprendió escuchar todo eso", afirmó el delantero.