La victoria más numerosa

Daniel Menéndez, del Club Natación Ciudad de Oviedo, y la malagueña Carlota Torrontegui se impusieron en la Travesía de Navidad de Gijón, la segunda más antigua de España tras la de Barcelona, que reunió en aguas del puerto deportivo a 209 nadadores,166 hombres y 43 mujeres, batiendo el récord de participantes, para cubrir los 220 metros de distancia en una mañana agradable de temperatura y con el agua a 13 grados.

Tras Daniel Menéndez se clasificaron Joaquín Conde (Camargo) y Oxel Menéndez (Langreo), mientras que en categoría femenina Blanca Alonso y Amor Mahamud, ambas del Ciudad de Oviedo, escoltaron a la ganadora en el podio. El nadador más joven fue Martín Federico Hardt, con 14 años, y el más veterano Miguel Ortiz, con 70.

Daniel Menéndez aseguró que "las primeras brazadas han costado mucho porque costaba respirar, pero me encontré rápido cómodo y no me he fatigado". El ganador es especialista en pruebas de velocidad en la piscina y los 220 metros se le hicieron un poco largos, "pero teniendo un poco de resistencia se puede hacer bien". Al igual que la ganadora femenina, Menéndez reconoció que el agua estaba fría "entiendo que para la gente del sur esto sea como nadar en el Polo, pero para los de aquí está fría, aunque se aguanta bien". "He salido bien, me he visto delante y me he dicho a por ella", manifestó al final Carlota Torrontegui, nacida y residente en Málaga, pero de familia asturiana, por lo que para ella "nadar aquí es como hacerlo en casa". Acostumbrada al calor andaluz "con el agua tan fría parece que no vas a poder respirar, pero la carrera es corta y se hace rápido", aseguró la vencedora. La de ayer era su primera travesía en Asturias, así que no pudo debutar con mejor pie.