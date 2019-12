Chuchi confía: "El Caudal tiene una buena plantilla"

"Tenemos que salir de la situación en la que estamos y lograr que el Caudal esté en la posición que se merece en Tercera División", aseguró el nuevo entrenador del equipo mierense, Chuchi Collado, que compareció ayer en las instalaciones del Hermanos Antuña acompañado por el presidente del club, Luis María García, y el director general, Miguel Rico, que tras el nombramiento del nuevo técnico se hace cargo de las funciones que desempeñaba éste como secretario técnico.

Collado, que inicia una segunda etapa como entrenador del Caudal, sustituye a Manolo Simón, que fue cesado el pasado lunes por la directiva ante el "inicio irregular" de la Liga, en la que el equipo blanquinegro está fuera de los puestos de play-off de ascenso a Segunda B a falta de un partido para completar la primera vuelta y la eliminación en semifinales de la Copa Federación. El nuevo técnico destacó que "hay una plantilla muy buena, a la que hay que intentar sacarle rendimiento y detectar donde están los fallos e intentar solucionarlos".

"Este equipo está hecho para quedar primero o, como mucho, segundo, e intentar el ascenso a Segunda B", afirmó el director general. El presidente del Caudal comenzó su intervención agradeciendo a Manolo Simón "su labor" y la "buena sintonía mostrada para rescindir el contrato". "Dada la situación deportiva y económica del club, que no es mala aunque hay que atenerse a unos presupuestos, la llegada de un entrenador de fuera generaría cierta descompensación", apuntó Luis María García, que considera que la llegada de Collado al banquillo es el "revulsivo" que necesita el club.

El Caudal baraja incorporar a uno o dos futbolistas para la defensa y de hecho "hay conversaciones con futbolistas", dijo Rico. El club no piensa en salidas en una plantilla que cuenta con 18 futbolistas y que a finales del próximo mes podrá contar con Álvaro Cuello tras no jugar en esta primera vuelta por lesión. Rico confirmó que se barajaron varios entrenadores pero que Collado es la "persona adecuada" para dirigir el equipo hasta final de temporada. Después se analizará si sigue o vuelve a su puesto de secretario técnico.

Rico remarcó que los números "no son buenos, con cuatro puntos menos que la temporada pasada". "Fuera de casa no estamos dando el do de pecho que se espera de este equipo", manifestó.