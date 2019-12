Cristiano Ronaldo: "Soy inteligente, no tengo defectos"

Del "soy guapo, rico y buen jugador y por eso me tienen envidia", al "no tengo ningún defecto. Soy inteligente". Lo que tiene Cristiano Ronaldo es que siempre será Cristiano Ronaldo. Y así lo dejó claro en una entrevista concedida en Italia en la que repasa anécdotas de su carrera como que se emborrachó con una copa de champán tras ganar la Eurocopa de 2016 con Portugal o que se considera el mejor jugador de Italia.

A sus 34 años, Ronaldo sigue marcando goles. Lleva este curso en 20 partidos jugados, contando la Serie A y la Liga de Campeones, una docena. Uno de los últimos, contra la Sampdoria fue de los más espectaculares por el gran salto que realizó para poder rematar de cabeza. "Del uno al diez, marcar en Italia es un siete", dijo.

Su gol más importante, a su juicio, sigue siendo la chilena que le metió a Buffon (Juventus) en cuartos de final de la última Liga de Campeones que ganó al Madrid. La misma competición en la que reveló tras ganar la final que se iría. "Fue maravilloso estar en el Madrid", aseveró para seguir hablando sobre aquel partido ante la Juve: "Siempre pensé que Buffon era buena persona. Después de ese partido, me felicitó".

Cristiano Ronaldo ha explicado también estas Navidades detalles tan prosaicos de su vida como su dieta la pasada Nochebuena: filetes de pollo y verduras. En la entrevista en Italia, también contó cómo fue la última vez que se pasó con el alcohol. Fue en 2016, tras ganar la Eurocopa. "Lloré mucho y me deshidraté. Así que con una copa de champán ya estaba borracho. No suelo beber", explicó Ronaldo. Cosas que pasan.

Aunque Cristiano Ronaldo ha ganado infinidad de trofeos, el que más feliz le hizo fue el campeonato europeo que alzó con su país. "Es el título más importante de mi carrera. Aquella noche era la más especial. La más importante", profundizó el luso.

Un dato que reveló Ronaldo fue qué es lo que piensa a hacer el día que tenga algún defecto. Es decir, el día que se retire. Aunque no lo tiene claro, por ahora descarta ser entrenador. "Si tuviera que decirlo ahora, diría que no. No lo sé en el futuro, pero ahora no me veo. Sería un entrenador más motivacional que táctico", aseguró el futbolista de la Juventus.

El curso pasado Ronaldo ganó su primer título en Italia. Es el único jugador que ha logrado triunfar en Inglaterra y en España además de en el país trasalpino. "Como siempre digo, un trofeo es un trofeo y yo adoro ganarlos", apuntó. "Cuando comienzas, eres más despreocupado, pero ahora la prioridad es ganar trofeos y quedarse en el nivel más alto", añadió.

La entrevista también sirvió para tratar temas importantes como cómo prefiere Cristiano Ronaldo que le llamen. Si Cristiano Ronaldo, CR7, Cris, Ronaldo o Ronnie. "No cambia mucho. Igual solo los hinchas me llaman 'CR7'. Es una marca, sí, pero es que también soy un hombre de negocios, aunque por ahora lo principal sea el fútbol", aclaró.

Con 42 puntos, la Juventus marcha segunda en la Serie A. Va empatada a puntos con el Inter. El curso pasado firmó 90 puntos. Fue campeona sin oposición. Fue segundo el Nápoles, que hizo 79. En Liga de Campeones, la "Vecchia Signora" se medirá en octavos al Olympique de Lyon francés. En esos duelos estará Cristiano Ronaldo, que aspira a seguir engordando su leyenda.