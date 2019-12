El Avilés se revoluciona

La revolución en el Avilés ha comenzado. Y llega de la mano de Diego Baeza, un empresario gijonés de 34 años que puja para entrar en Norte Proyectos, la empresa que gestiona la primera plantilla del club. A sus 34 años, se dedica al negocio inmobiliario en Asturias y en Castellón. Es el responsable de adelantar el dinero para que la plantilla realavilesina percibiera una de las dos nóminas que aún adeuda el club. "Tenemos conversaciones avanzadas. Queremos ayudar al Avilés", destacó a LA NUEVA ESPAÑA.

Baeza tiene socios y amistades. Algunas, muy conocidas. Su voluntad es traer a Mario Rosas, exjugador del Barcelona, Cádiz y Salamanca entre otros muchos. La idea del gijonés es que Rosas, que ya ha entrenado al Eldense y al Novelda, ocupe el cargo de director deportivo. Sustituiría por tanto a José Álvarez, que ya se ha despedido de la plantilla, aunque sigue gozando de la confianza de Anne Ignacio, la administradora de Norte Proyectos.

No es el único nombre que ha salida a la palestra. Se ha relacionado a Quique de Lucas, exjugador del Celta de Vigo y ahora representante de futbolistas con sede en Londres, con Diego Baeza. Lo cierto es que De Lucas tiene una estrecha amistad con Mario Rosas y con Baeza. "No va a ocupar ningún cargo y con él no hay nada", apuntó el empresario gijonés. Sin embargo, este periódico pudo ponerse en contacto con el ex del Celta. A la pregunta de si iba a colaborar de alguna manera con Baeza y con Rosas en su futuro proyecto en el Avilés, este respondió afirmativamente, aunque sin profundizar en el cómo.

Aunque Baeza es el responsable de haber pagado una de las nóminas de los jugadores, su entrada en Norte Proyectos no está decidida. Incluso, tampoco descarta que pudiera entrar como patrocinador del equipo o de alguna otra manera. Según el contrato de gestión que firmó Tejero con los baleares, estos pueden ceder parte de la gestión a terceras personas. De tal forma que aunque siga figurando Norte Proyectos como administrador del Avilés, otras personas puedan asumir trozos de la gestión como la parcela de fichajes.

El nombre de Diego Baeza figura en varias empresas, tal y como se puede comprobar en diferentes portales. Son: Elitepro Castellón, Proinmo Begoña, Proinmo Ezqurdia y Castro de Noega Inversiones. En esta última, también figura Cristian González Pastrana, que tiene experiencia como director de marketing del Eldense. Ese puesto lo ocupó en 2012. "Ayudaremos a Diego en todo. Se está negociando", comentó sobre la entrada de su compañero en el Avilés.