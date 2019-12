Juanjo García deja de ser entrenador del ADBA

Juanjo García ya no es entrenador del ADBA. El técnico canario abandonó ayer el club de baloncesto que milita en la Liga Femenina 2 a última hora tras alcanzar un acuerdo con la directiva. Su cese se debe a cuestiones deportivas y no económicas. El equipo avilesino marcha penúltimo en la tabla. Solo ha ganado un partido en todo el curso de la docena que lleva jugados en la segunda categoría del baloncesto español. Tras dos temporadas y media, el canario deja un hueco en el banquillo que, por ahora, el ADBA no tiene con quien rellenar.

García llegó al ADBA hace dos temporadas. Venía de ser el segundo entrenador de Miguel Ángel Ortega en el Perfumerías Avenida de Salamanca. En los dos cursos en Avilés logró el objetivo de la permanencia. En este tercero, con pocos o nulos recursos económicos, García solo logró ganar un encuentro. Se da la circunstancia de que el ADBA no tiene patrocinador principal, por lo que las avilesinas apenas tienen recursos económicos con los que afrontar su paso por la exigente categoría. De no encontrarlo pronto, el futuro del club está algo más que en el aire y se teme su desaparición.