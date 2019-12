Leticia Cobo no padece rotura y solo estará un mes de baja

Buenas noticias para la pivote del Liberbank Gijón Leticia Cobo, ya que no padece rotura de ligamentos como se temió en un momento y en aproximadamente un mes podría estar de nuevo sobre la cancha. La jugadora supo ayer los resultados de la resonancia a la que fue sometida que descartaron una lesión grave. Padece una bursitis en la pata de ganso, así como una inflamación de la que se tratará de inmediato. La jugadora tiene previsto reincorporarse a la disciplina del club el próximo día 2 de enero para comenzar el trabajo de rehabilitación. "Es una gran noticia porque me temí lo peor", reconoce Cobo. La pivote ya había sufrido hace varios años una rotura de ligamentos en la otra rodilla, "y los síntomas eran los mismos, pero en esta ocasión los músculos aguantaron la torcedura y no se llegó a producir la rotura de los ligamentos".