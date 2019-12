Manu Guerreiro y Paula Herrero, victorias de récord en Avilés

Manu Guerreiro (15.10 minutos) y Paula Herrero (16.37 minutos) rompieron el cronómetro. Los atletas avilesinos lograron los respectivos records de la prueba avilesina, que completó la trigesimosegunda edición con 3.000 participantes, que despidieron el año a la carrera.

Dos de los favoritos cumplieron con los pronósticos y fue Manu Guerreiro el que reinó en casa con un triunfo espectacular, el sexto en su palmarés, en una carrera rapidísima. El avilesino empleó un tiempo de 15.10 minutos para cubrir los 5,6 kilómetros del recorrido, el mismo que el realizado en la edición de 2018. La segunda posición fue para Edu González que trató por todos los medios de evitar el triunfo del Guerreiro. David Alfonso completó el podio. El vencedor del pasado año, Eduardo Menacho, no participó en esta ocasión al correr un año sí y otro no.

La que se estrenó con triunfo en Avilés fue Paula Herrero, que logró su propósito de subirse a lo más alto del podio al lograr la victoria en las calles avilesinas, que estuvieron repletas de público. La atleta avilesina cruzó la meta con un tiempo de 16.37 minutos (récord) y con una amplia diferencia con respecto a sus rivales más directos. María Suárez, vencedora el pasado año, fue segunda y Esther Menéndez completó el podio femenino.

Avilés despidió el año, una vez más, con esta práctica deportiva en la que todos se sintieron ganadores y en la que el récord cayó por partida doble.