Villa se retira por la puerta grande

Acompañado de su hijo Luca, David Villa recibió la última ovación de su carrera deportiva. Ambos, ataviados con la camiseta del Vissel Kobe, fueron a saludar a los hinchas de su equipo, para festejar con ello el último título del Guaje. En Japón, muy lejos de su Tuilla natal, Villa puso fin a dos décadas en el fútbol profesional como lo ha hecho siempre: celebrando victorias. La de ayer, cuando España aún consumía de madrugada sus primeras horas del año, tuvo un significado especial. La Copa Emperador fue el primer título de la historia del último club que vio jugar al Guaje. Acompañado de su amigo Iniesta, con el que ya había coincidido en el Barcelona, el niño de Tuilla que soñaba con ser futbolista, ya hecho hombre, puso el colofón con premio a su trayectoria. Y lo hizo rodeado de su familia, de su mujer, Patricia, y sus tres hijos, Zaida, Olaya y Luca.

"El plan inmediato es descansar junto a mi familia y viajar a España para poder visitar Asturias, y disfrutar un poco del tiempo libre", señaló instantes después de levanta el decimoquinto título de su carrera, tras vencer por 2-0 al Kashima Antlers. Su participación en la Copa Emperador fue casi testimonial, porque Villa salió en el descuento para sustituir a Podolski. Una lesión provocó que el Guaje se perdiese las últimas semanas de competición, pero Villa quería irse en el día más señalado de la historia de su último club. "El último partido de la Liga me lesioné. Me dijeron cuatro semanas de recuperación, pero peleé hasta el final para poder estar en esta final", destacó tras disfrutar de su última celebración vestido de corto sobre un terreno de juego. "He tenido que trabajar mucho estas semanas para poder terminar mi carrera de esta forma tan bonita, ganando un título", incidió.

Desde su debut hace 20 años con el primer equipo del Sporting, Villa ha forjado una amplia trayectoria que le ha llevado a pasar en España por Zaragoza, Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid. Hasta que hace cinco años, y tras ganar la Liga con el conjunto madrileño, y perder la Champions en el último suspiro, decidió cambiar de aires y emprender una nueva etapa en América, en el New York City, donde ha estado jugando hasta aterrizar recientemente en el fútbol japonés.

"Tenía muy claro que este era el final. Me he preparado para lo que viene", resaltó David Villa, que ya había anunciado su retirada el pasado 13 de noviembre. "Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí", destacó aquel día.

El título en Japón logrado en las primeras horas del año 2020 eleva a 15 la lista de copas conseguidas por el futbolista langreano. Junto a la Copa Emperador lograda con el Vissel Kobe se suman las tres Ligas en España (dos con el Barcelona y una con el Atlético), las tres Copas del Rey (una con el Zaragoza, otra con el Valencia y otra con el Barcelona), las dos Supercopas de España (una con el Zaragoza y otra con el Barcelona) y otros tres títulos más con el conjunto catalán (una Copa de Europa, una Supercopa Europea y un Mundial de Clubes). Además, con la Roja, en la que Villa es el máximo goleador de la historia, el Guaje celebró la Eurocopa en 2008 y el Mundial de 2010.

Su familia le ha seguido muy de cerca durante todos estos años. Su mujer, Patricia, ha sido su principal apoyo, y sus tres hijos han ido viendo poco a poco los logros de Villa. No le faltó tampoco nunca el apoyo de Mel, su padre, el que le acompañó en sus primeros días de fútbol en Langreo y el Sporting, y que estuvo muy cerca cuando llegó después a cotas más altas.

Ahora, con la familia muy cerca, para disfrutar y entregarle todas las horas que la dedicación al fútbol profesional le robó, Villa, a sus 37 años, tiene previsto fijar su residencia en Madrid, para atender sus negocios -sus escuelas deportivas por el mundo y el equipo del Queensboro- y poder contar con mejores conexiones aéreas, aunque teniendo muy cerca Asturias, una región que le ha seguido muy de cerca, en todos sus logros, y que se quedará con la miel en los labios de poder disfrutarle en la culminación de su trayectoria.

"Villa quiere mucho al Sporting, pero ha acabado agotado físicamente de su experiencia en Japón, por eso ha decidido poner fin a su carrera. Tuvimos alguna conversación para su vuelta de manera informal, pero no hubo oferta porque él nos hizo ver que no era posible aunque en su cabeza le gustaría", señaló Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA el pasado lunes.