Nadal y Djokovic llaman a unir Davis y Copa ATP

La Copa ATP echa a andar hoy con la extraña sensación de que los ecos aún no se han apagado del todo tras la disputa de la Copa Davis en Madrid a finales de noviembre y que conquistó España. La convivencia en el calendario de dos citas que parecen responder a los mismos motivos no termina de convencer a los tenistas. Ayer, dos pesos pesados como Rafa Nadal y Novak Djokovic, reiteraron su deseo de que en un futuro cercano se unifiquen los dos campeonatos.

"Es confuso tener dos Mundiales de tenis en un mes. No es lo ideal para nuestro deporte, pero es lo que hay ahora", defendió Nadal desde Perth, concentrado para el inicio de la competición. ¿Es concebible una fusión de las dos competiciones? "Creo que el tenis se merece algo así", aseguró el de Manacor.

"Espero que suceda porque es difícil para los mejores jugadores involucrarse en ambos eventos", expuso por su parte Djokovic, ante la misma cuestión: "Tener dos torneos no ayuda en términos de mercadotecnia y de valor del torneo. No es lo ideal para nuestro deporte". Y añadió: "Necesitamos un evento de la Super Copa Mundial o como quieras llamarlo. No va a suceder en 2021. Pero si las dos partes, la ITF (Federación Internacional de Tenis) que organiza la Copa Davis, y la ATP se reúnen muy rápidamente, podría suceder en 2022".

El nuevo campeonato echa a andar hoy con 24 países y un formato idéntico al que mutó la lucha por la Ensaladera en Madrid. Está amparada por la Asociación de Tenistas Profesionales con el reclamo del reparto de puntos para el ranking. Nadal y Djokovic son los principales reclamos de una cita en la que también están Zverez (Alemania), Tsitsipas (Grecia) o Kyrgios (Australia).

Junto a Nadal defenderán a España en Australia el asturiano Pablo Carreño, Roberto Bautista, Albert Ramos y Feliciano López. Un equipo de garantías y un torneo nuevo para generar ambición por la victoria. "No nos tomamos la ATP Cup como preparación del Abierto de Australia", ha defendido Nadal en los días previos a la disputa del torneo.