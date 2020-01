Alonso descubre el Dakar

Alonso explicó que a mitad de etapa chocó contra algo que no pudo identificar porque estaba rodando "en el polvo más increíble" durante más de 120 kilómetros, a rueda del automóvil del holandés Erik Van de Loon. "No sabemos ni lo que era. No se veía nada. Hemos hecho 48 kilómetros muy rápidos hasta que hemos cogido a Van de Loon. Como el camión de asistencia iba a tardar cuatro o cinco horas quitamos las partes que podíamos desmontar e íbamos informando al equipo de nuestros progresos", indicó Alonso.