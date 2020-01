El mensaje de un entrenador de baloncesto que se ha vuelto viral: "Ayer sufrí uno de los episodios más vergonzosos de mi vida"

"Me llamo Sergio. Tengo 24 años y llevo desde los 6 vinculado al mundo del baloncesto, primero como jugador y posteriormente como entrenador. Y ayer sufrí uno de los episodios más vergonzosos de mi vida en un 3x3 que organizaba mi club·. Así comienza el hilo de twitter de Sergio Balaguer, un joven entrenador de baloncesto cuya denuncia se ha vuelto viral, llegando a los 7.000 retuits y cerca de los 13.000 "me gusta".



Balaguer relata que fue víctima de la violencia de los padres durante un torneo infantil en el que ejercía de entrenador de uno de los equipos. "Llegué a las 15h al pabellón, aunque el torneo había empezado a las 9h. A esas horas los padres ya se habían habituado a presionar o dar instrucciones a las jugadoras durante toda la mañana. A la hora y media de llegar yo estaba harto", relata. "Empecé a dar avisos a los padres y madres de que el 3x3 es para QUE LOS NIÑOS DISFRUTEN, y que por tanto no quería que dieran indicaciones. Tras dos avisos agarré el micrófono y lo dije por megafonía para que lo oyera todo el mundo. En qué momento", continúa.





Dejo el baloncesto.



Cuando acabe la temporada se acabó. Es una decisión largamente meditada. Reconozco que el ambiente es uno de los elementos que más pesan. Estoy quemado.



El joven relata que varios padresal frente de los pequeños. También que esa agresividad se trasladó a los más pequeños. "Lloraban no por perder. El baloncesto era ya secundario. Lloraban porque el cabrón del mesa con barba y gafas les estaba robando el partido.No obstante,. "El final del partido fue con un tiro a la desesperada en el último segundo (perdían de 8, nada que hacer) que acabó en falta. El niño se hizo daño y fuimos a atenderlo, pero el partido estaba acabado. Y vino la vergüenza. Atendiendo al crío vino el padre que protestaba y me dio un manotazo y me dijo que me fuera de allí. Rodeados de niños pequeños dijo que había sido un sinvergüenza y que la culpa era mía, junto con otros insultos. Me fui, y volví para decirle que si me quería decir algo que no fuera delante de los pequeños. Para mí son sagrados. Me fui a entregar el resultado. Luego tenía otro partido,No fue un golpe terrible, pero sí que dejó claro todo el desprecio que me tenía. Me tuve que ir corriendo, porquede dos personas acabando a guantazos, que era lo que buscaba él".Balaguer reconoce queEste no es el ambiente baloncestístico que yo conocí de pequeño. Nos hemos futbolizado como sociedad , y ha afectado a mi pasión. Así que me voy. Dejo el baloncesto. Cuando acabe la temporada se acabó. Es una decisión largamente meditada. Reconozco que el ambiente es uno de los elementos que más pesan. Estoy quemado. Este ya no es mi deporte", concluye.