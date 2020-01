Siguiente parada, Japón

La pareja formada por Pablo Carreño y Feliciano López cumplió en el tercer punto ante Uruguay y venció a Ariel Behur y Juan Fumeaux por 6-1, 3-6 y 10-3 para sellar un nuevo 3-0 de España en el Grupo B de la Copa ATP. Como Japón también venció por 2-1 a Georgia, el primer puesto del grupo, que da el pase directo a los cuartos de final, se decidirá en el duelo entre españoles y japoneses, que empezará a las 3 de la madrugada del miércoles en España.

Ariel Behar y el desconocido Juan Martín Fumeaux, de tan solo 17 años, que acabó firmando autógrafos al público, lograron arrebatar el primer set que España ha perdido esta semana, pero en el súper desempate Carreño y López fueron superiores.

Antes, el número uno del mundo, Rafael Nadal, abrumó al uruguayo Pablo Cuevas al vencerle por 6-3 y 6-1. Roberto Bautista había hecho lo propio con Franco Roncadelli por 6-1 y 6-2. "He jugado mucho mejor que el otro día, ante un jugador al que tengo mucho respeto y ahora tenemos muchas oportunidades de estar en cuartos de final", dijo Nadal.

Japón repitió una solvente versión ante Georgia, a pesar de que en esta ocasión no se apuntó todos los puntos del cruce al imponerse por 2-1. En individuales, Go Soeda ganó un emocionante partido ante Aleksander Metreveli por 4-6, 6-3 y 6-2; mientras que el número 1, Yoshihito Nishioka, no tuvo miramientos frente a Nikoloz Basilashvili (6-2 y 6-3). El dobles dio el primer punto para Georgia en esta Copa ATP después de que la pareja formada por Aleksandre Bakhsi y Zura Tkemaladze vencieran a los japoneses Ben McLachlan y Toshihide Matsui por 6-2 y 6-4.

Otras de las favoritas, Serbia, se aseguró su billete a los cuartos de final al derrotar a Francia por 2-1. Los balcánicos se asomaron al abismo después de la victoria del galo Benoit Paire frente a Dusan Lajovic por 6-2, 6-7 (6) y 6-4. No obstante, el número dos mundial, Novak Djokovic, recuperó las esperanzas de su equipo en un gran partido ante Gael Monfils (6-3 y 6-2), quien llegaba a la cita en plena confianza tras superar con comodidad al chileno Cristian Garín. En el dobles, el propio Djokovic y Viktor Troicki sumaron el punto decisivo.

En ese mismo grupo A, el equipo sudafricano consiguió su primera victoria, al doblegar a Chile por un incuestionable 3-0. Ambos individuales tuvieron claro tinte sudafricano después de que Lloyd Harris ganara a Nicolás Jarry por un doble 6-4 y Kevin Anderson fulminara a Cristian Garín (6-0 y 6-3) en una hora. Los doblistas sudafricanos Raven Klaasen y Ruan Roelofse consiguieron el último punto al imponerse a Jarry y Garín por 1-6, 6-3 y 10-7.