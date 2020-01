Un estreno con poca pólvora

El 15 de diciembre, el Valencia y el Real Madrid empataron (1-1) en Mestalla tras un partido trepidante y con muchas alternativas. Tres semanas después se reencuentran a miles de kilómetros de distancia, en la ciudad saudí de Yeda, para estrenar el nuevo formato de la Supercopa de España. En juego una plaza para la final, con una baja significativa en cada bando respecto a la Liga: Benzema en el Madrid y Rodrigo Moreno en el Valencia. Así que tanto Zinedine Zidane como Albert Celades tendrán que buscar alternativas para el juego de ataque de sus equipos.

El Madrid acabó la primera vuelta con nueve puntos más que el Valencia, pero en Mestalla no se apreciaron tantas diferencias. Tras media hora muy buena del equipo madridista, el Valencia consiguió equilibrar fuerzas en el centro del campo y en la segunda parte, tras el gol de Carlos Soler, pudo sentenciar. El empate llegó en el último suspiro, tras un córner que acudió a rematar Courtois, gracias al oportunismo de Benzema.

Hoy Benzema, que ha logrado doce goles en Liga, no podrá estar en la alineación, al igual que Bale. "Me gustaría tener a todos, también a Hazard, a Marco Asensio... pero no se ha podido", señaló Zidane sin buscar excusas: "Estamos listos para jugar. La plantilla es muy larga. Es una oportunidad para los demás". Por ejemplo para Jovic, al que elogió el entrenador francés: "Es el futuro del Real Madrid y va a meter muchos goles".

Es lo que necesita el Madrid, que defensivamente se está mostrando como un equipo sólido, el menos goleado de la Liga junto al Atlético. Uno de los artífices, el central Raphael Varane, señaló que "estamos satisfechos del nivel defensivo y a nivel ofensivo hay cosas que podemos mejorarEl que meta los goles no nos importa, todos podemos dar un plus en ello". Varane volverá a tener como compañero en el centro de la zaga a Sergio Ramos, baja en Getafe por sanción, con la probable reaparición de Marcelo en el lateral.

Mientras que los madridistas quitaban importancia a las bajas, el valencianista Gayá, reconoció que "Benzema y Bale son dos grandísimos jugadores, muy importantes para el Madrid y a lo mejor sí nos puede beneficiar". Celades puso el acento en las carencias de su equipo: "Llevamos mucho tiempo con dificultades al no tener a algunos jugadores disponibles y hemos intentado adaptarnos. Para nosotros la de Rodrigo es una baja muy importante, pero tenemos otras que también lo son".

"El Madrid tiene una solidez defensiva que hace tiempo que no se veía", destacó Celades, que fía las opciones de su equipo al liderazgo de Dani Parejo, el desequilibrio de Ferran Torres, la velocidad de Gameiro y la capacidad de remate de Maxi Gómez, que ya es el máximo goleador del equipo. En defensa, el técnico sigue apostando por Wass en el lateral derecho, mientras que en la izquierda se ha consolidado Gayá, que tiene muy presente lo ocurrido en el último partido contra el Madrid en Mestalla: "Aprendimos que no te puedes relajar ni un segundo. Parecía que lo teníamos controlado y en un córner empataron. Si queremos ganar tenemos que jugar 95 ó 96 minutos bien concentrados".