Oviedo, muy cerca de asegurarse ser sede de la próxima Copa Iberdrola

El Ovida Oviedo de bádminton tiene muy complicado repetir el éxito de años pasados y volver a colarse en la final de la máxima categoría. Las derrotas en las primeras jornadas ante el Rinconada y el Pitius le alejaron mucho de ese objetivo y ahora se marca otros. El más importante para ellos es conseguir su segundo título de la Copa Iberdrola, lo que viene a ser la Copa de la Reina de bádminton, en el que compiten las mujeres de los dieciséis mejores equipos de España. Un título que el Ovida ya logró en 2018, en Guadalajara.

La ilusión por repetir este éxito no se justifica solo en que el título de Liga esté difícil, sino en que muy probablemente esa Copa se jugará en mayo en Oviedo, en el polideportivo Corredoria Arena. La ciudad, si se confirma algo que está ya muy avanzado, recibirá a más de cien jugadoras en un torneo que la convertirá en el centro del bádminton nacional. Parece complicado que venga a disputar el torneo Carolina Marín con su equipo, el Pitius, puesto que estará enfrascada en la preparación de los Juegos Olímpicos, aunque no se puede descartar que la tres veces campeona del Mundo y una vez olímpica venga a Oviedo.

Las buenas noticias para el Ovida Bádminton Oviedo no se acaban ahí, puesto que ayer se confirmó también la presencia de tres de sus jugadores en el próximo campeonato de Europa, que tendrá lugar entre el 11 y el 16 de febrero en Lèvin (Francia). Alberto Zapico y Lorena Uslé repetirán, mientras que para la toledana Claudia Leal, que también jugará el dobles, es la primera convocatoria con España. César González, director técnico del Oviedo Bádminton, no oculta su satisfacción por la convocatoria de tres de sus jugadores con España. También reconoce que la temporada no les está yendo tal y como esperaban, sobre todo con una plantilla que, dice, "tenía nivel para haber estado luchando por la final". El problema ha estado, según el director técnico, en las bajas que se les han acumulado: "Claramente fue por causa de las lesiones, sobre todo en las primeras jornadas. También nos afectaron las competiciones de Lino Muñoz con México preparando los Juegos, que nos hicieron perderlo bastantes partidos. Al principio, Khrystyna Dzhanhobecova tampoco pudo jugar por un problema de documentación y todo ello se sumó, y encima los primeros partidos fueron ante rivales directos por los primeros puestos, como Rinconada y Pitius, y todo eso nos ha condicionado muchísimo", añade.

Las opciones existen aún, pero necesitan que los rivales que tienen por encima pierdan más partidos de los esperados. Por eso, César González reconoce que, aunque aún falta bastante tiempo, ya han empezado a pensar en la Copa Iberdrola. "Para nosotros es muy importante, hace dos años la ganamos y el año pasado fuimos terceras". En esa competición juegan los ocho equipos de la máxima categoría y los ocho mejores de la segunda.