Una sorpresa necesaria

El Liberbank Oviedo Baloncesto ha gastado ya tantas balas que ahora se juega cosas importantes hasta en un partido tan complicado como el que disputará hoy (20.15 horas, LaLigaSport) en Melilla. Los de Javi Rodríguez han viajado sin el lesionado Álex Reyes, que podría regresar en el siguiente encuentro, el que disputarán el domingo 19 de este mes ante el BTTB Mallorca-Palma. Tampoco se han desplazado los canteranos Chuchi Rodríguez y Sergio Arias, en este caso para ahorrar costes ante un viaje muy caro. Por lo tanto, son nueve los jugadores que estarán hoy en el pabellón Javier Imbroda de la ciudad autónoma.

El equipo carbayón viene de una derrota (62-78), la que sufrió el sábado en Pumarín ante el Canoe, en la que mostró una de las peores caras de una temporada que ya de por sí está siendo difícil para los de Oviedo. El equipo entrenado por Javi Rodríguez no se encontró en ningún momento, estuvo timorato y algo atenazado por la presión de verse en una situación muy complicada en la clasificación, con tan solo cinco victorias, las mismas que el Lleida, equipo que está en puestos de descenso a LEB Plata.

El principal objetivo que se marca Javi Rodríguez para el encuentro de hoy es competir contra un Melilla que está en su mejor momento del curso tras encadenar cuatro victorias consecutivas. Para ello los ovetenses necesitan de la mejor versión de todos sus jugadores. Uno de los que tiene que dar un paso adelante es Sergio Llorente, muy errático en las últimas jornadas y uno de los jugadores que, por talento, puede desatascar la situación. Además, con un Llorente acertado, la pareja de bases del Liberbank puede ser más que solvente, puesto que Jorge Sanz está rindiendo a buen nivel en los últimos partidos.

También es importante ver a los cinco interiores del equipo en un buen estado de forma, con un Nuutinen ya completamente recuperado de su lesión de tobillo, con un Jakstas que está haciendo una gran temporada y con un Oliver Arteaga al que ya se vio en buenas condiciones ante el Canoe. Falta por sumarse Devin Wright, al que le está costando tras pasarse un tiempo apartado de las pistas por lesión. El quinto interior, José Blázquez, debe dar descanso a los otros e incluso podría tener que ayudar en la posición de alero por la lesión de Reyes. Por necesitar, el OCB también necesita a los escoltas Davis Geks y Víctor Pérez con un buen porcentaje de acierto desde la línea de tres, lo que les permitiría abrir espacios en el juego interior.

Las amenazas del rival son muchas y crecen para esta jornada. Caleb Agada es una auténtica máquina de encestar y promedia 15,6 puntos por encuentro, con casi un 50% de acierto en tiros de dos. Además del escolta nigeriano, Melilla cuenta con jugadores como el ala-pívot costamarfileño Amadou Sidibe, que promedia 12.4 puntos y 6.1 rebotes por partido. Otros, como Osvaldas Matulionis o Fede Ucles, también aportan más de 11 puntos por encuentro. A todos ellos se les va a sumar el exjugador del Oviedo Baloncesto Romaric Belemene, un alero con un físico espectacular.

Javi Rodríguez reconoce que ya no se pueden permitir mirar al rival y que de ahora en adelante les toca dar el 100% en cada minuto de juego. "Ya no distinguimos entre los que están abajo o los que están arriba, tenemos el deber de competir cada partido sea quien sea el rival. Tenemos que darlo todo, intentar competir lo mejor posible y aprovechar las oportunidades que tengamos. Si cuajamos un buen partido y hacemos las cosas como tenemos que hacerlas podríamos hacernos con una victoria que es complicada, pero no imposible", señalaba. Para el entrenador del OCB la inconsistencia de los suyos hace que no se sepa "qué equipo se va a ver cada jornada".