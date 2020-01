Kaptoum: "Quiero llevar al Almería a lo más alto"

El centrocampista camerunés Wilfrid Kaptoum fue presentado ayer como nuevo jugador del Almería, próximo rival del Oviedo, club al que llega cedido por el Betis. "El Almería tiene ambiciones muy grandes y no vamos a esconder que es una motivación para el vestuario y para mí", afirmó Kaptoum. "No vale decir que soy uno de los mejores, sino que hay que demostrarlo para devolver esa confianza al Almería. Quiero llevar al Almería a lo más alto", dijo Kaptoum. En cuando a su definición como jugador, explicó que "el centrocampista ahora corre para arriba y para atrás" y que intentará hacerlo "de la mejor manera", aunque precisó que "se juega con pelota y el que no la quiera que se quede en casa: me gusta llevarla", aseguró el centrocampista, que podría debutar el próximo jueves ante el Oviedo con su nuevo equipo en los Juegos del Mediterráneo.