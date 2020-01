Robert Moreno vuelve a elogiar a Luis Enrique desde Mónaco

El entrenador del Mónaco, el español Robert Moreno, se acordó ayer del seleccionador español, el asturiano Luis Enrique Martínez, de quien dijo que es la persona que le dio "la oportunidad de ser profesional". En la rueda de prensa previa al partido que su equipo jugará contra el PSG, los periodistas preguntaron a Moreno si podía servirse del ejemplo de la remontada que el Barça hizo contra el equipo francés en la Liga de Campeones de 2017, en el que él era asistente de Luis Enrique: "No quiero hablar de eso. Tengo mucho respeto por Luis Enrique, es la persona que me dio la oportunidad de ser profesional. Si empiezo a explicar que hice esto o aquello, no estaría bien. Yo era su asistente y le ayudé en lo que me pidió", zanjó.