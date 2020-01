Alonso: "Me he divertido y me he sentido competitivo"

El piloto asturiano Fernando Alonso (Toyota) aseguró ayer que se tiene que "pellizcar" para creerse que está entre los primeros de la clasificación en la general de coches del Rally Dakar, y advirtió de que la segunda semana de competición "va a ser más dura de lo que parece", ya que habrá "muchas dunas, dificultades escondidas" y el "cansancio se va acumulando". "A medida que iban pasando las etapas y me veo entre los 5 ó 6 primeros, me tengo casi que pellizcar para creérmelo. Soy consciente de que falta una segunda semana dura, con muchas dunas y mucha arena, y estaremos listos para ese desafío también", señaló en declaraciones a su equipo en la jornada de descanso. En este sentido, el ovetense reconoció que el balance, por ahora, es "fenomenal". "Me he divertido mucho en esta primera semana, me he sentido competitivo. Hace seis días teníamos la salida en Yeda y no sabía muy bien dónde podía estar", señaló.