El Toscaf vence en su regreso

Si el juego no es bueno y encima se pierde, todo son malas noticias. Pero si no se juega al nivel que se espera y sin embargo se vence, es que algo ahí. Eso es lo que le sucedió ayer al Toscaf Atlética Avilesina en su primer partido del 2020 tras el parón navideño. Ganó al Balonmano Delicias, un conjunto que a pesar de ser penúltimo tiene buenos jugadores. Lo hizo en un duelo que terminó 32-27, pero en el que los de Juan Muñiz no fueron capaces de imponer el ritmo que espera el técnico del equipo avilesino.

Sobre todo, en la primera parte. Fue en el primer periodo de 30 minutos cuando más sufrió la Atlética. Tanto, que hubo parciales que fueron favorables al conjunto de Valladolid. Por ejemplo, el tercer tramo del partido terminó con un resultado incómodo para los locales: 7-8. La cosa no mejoró en exceso con el paso de los minutos. De hecho, al descanso los dos equipos se fueron con un empate a 14 en el marcador que reflejaba que el Toscaf no estaba al mejor nivel.

En la segunda mitad, la situación mejoró para los intereses de los avilesinos. Poco a poco, la renta fue aumentando en el marcador, sin ser esta exagerada.

Como viene siendo costumbre, en las filas de la Atlética el máximo goleador del conjunto avilesino fue Aitor Domínguez. El jugador local va camino de volver a realizar unos grandes registros una temporada más. Ayer metió 10 dianas, lo que le convirtió no solo en el máximo artillero de su equipo, sino del encuentro.

Más ritmo

El entrenador de la Atlética Avilesina, Juan Muñiz, no salió del todo satisfecho con el encuentro que realizaron los suyos. "No hemos conseguido en ningún momento encontrar el ritmo en todo el partido ni en ataque ni en defensa", manifestó el entrenador. "No hemos sido capaces de marcar las distancias con un equipo que nos ha jugado diferente a lo que esperábamos. Venían con dos bajas importantes", analizó el preparador.

Con este triunfo, la Atlética suma 18 puntos y se queda a ocho de la segunda plaza. El próximo encuentro de los avilesinos será el próximo sábado, otra vez en La Magdalena. El rival será otro equipo de la zona baja, el Pereda.