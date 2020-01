Fernando Alonso, maestro en las dunas del Dakar

Fernando Alonso completó este lunes, octava etapa, su actuación más redonda en el actual rally Dakar, firmando un segundo puesto a cuatro minutos del ganador de la etapa, el francés Mathieu Serradori. La actuación sirve para mejorar la cuarta plaza que logró en la tercera jornada de la competición.



El propio Dakar se encargó de ensalzar la actuación del asturiano mediante un video, publicado en las cuentas de las redes sociales de la carrera, en el que se muestra al piloto encarando las vertiginosas dunas que formaban parte del recorrido. "¿Novato en el Dakar? Sí, pero Fernando Alonso ya domina cómo surfear las dunas", decían en el mensaje que acompaña al video.





?? #DakarRookie ?



Yes, but @alo_oficial has already mastered dune surfing ??!#Dakar2020 pic.twitter.com/PREBQWGOuv