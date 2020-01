El Oviedo empata fuera y el Sporting cae goleado

Los principales conjuntos que representan a la región en el fútbol femenino iniciaron ayer la segunda vuelta en Segunda División. El Oviedo empató en tierras catalanas ante el Seagull (1-1). Las de Miguel Méndez no conseguían puntuar lejos de Asturias desde finales de septiembre, ante el Lugo. Las ovetenses se rehicieron del gol tempranero e igualaron la contienda en la segunda parte gracias a un tanto de Villamayor. El Oviedo tuvo opciones de ganar hasta el final, pero el marcador no se movió pese a las ocasiones. El Sporting, por su parte, cayó goleado en Valladolid en su duelo ante el Parquesol (7-1). Se trataba de un conjunto clave para las gijonesas, que van colistas y luchan por no descender. Las locales fueron una apisonadora y no dieron opciones a las asturianas. El Oviedo, tras esta jornada, queda noveno y el Sporting sigue colista, a nueve puntos de la salvación.