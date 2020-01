Sánchez del Amo: "El Málaga me despidió por WhatsApp"

Víctor Sánchez del Amo, con su esposa, May Catalina Trigo, ayer.

El extécnico del Málaga Víctor Sánchez del Amo explicó ayer que la directiva le despidió "por WhatsApp", tras hacerse público un video de contenido sexual del entrenador, sin preguntarle "cómo estaba, ni qué había pasado, El martes, vía WhatsApp, me manda una carta el director general por el vídeo y por las declaraciones previas al partido de Oviedo. Y me niegan entrar a La Rosaleda y comunicarme con mi staff. Ni me preguntan cuál es mi estado de ánimo, ni por mi familia". El técnico demandará al club por un despido "indigno", agradeció la labor de la Policía Nacional y recordó que ha sufrido un delito por violación de su derecho a la intimidad, con acoso y extorsión, mediante la captación de imágenes sin su consentimiento. "Estamos hablando de delitos cuyas víctimas llegan a situaciones de suicidio", en su mayoría menores y mujeres, por lo que es algo para tratar de una manera muy seria.