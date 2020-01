El asturiano Javier Álvarez completa su segundo Rally Dakar en motos

El piloto de Grado Javier Álvarez consiguió completó ayer su segundo Rally Dakar en la categoría de motos, tras lograrlo el año pasado en Perú. Álvarez acabó en el puesto 95, a 39 horas, 17 minutos y 43 segundos del ganador, el estadounidense Ricky Brabec. Entre los pilotos de categoría no elite, el moscón fue el 80, a 37 horas, 13 minutos y 42 segundos del también norteamericano Skyler Howes.

"Se me hizo muy duro, sobre todo por los problemas físicos que tenía en una mano", declaró Álvarez a LA NUEVA ESPAÑA tras cruzar la línea de meta. "Vine a Arabia con las secuelas de una mano roto y en la cuarta etapa tuve una caída en la que me dañé la muñeca y el pulgar. Y en la quinta, al pasar una duna, di un salto con el que no contaba y me lesioné en la zona lumbar. Por eso, físicamente este rally fue mucho más duro que el del año pasado, pero una vez acabado mi sensación es de felicidad".