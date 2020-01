Marc Valiente: "Tuvimos cautela a la hora de sanar bien mi lesión"

Ante el Tenerife, el pasado 22 de noviembre, Marc Valiente fue expulsado y acabó lesionado. El central rojiblanco sufrió una lesión muscular en los gemelos que le hizo estar casi dos meses sin jugar, hasta su reaparición el pasado martes 14 de enero frente al Elche. "No nos marcamos unos días concretos para mi vuelta. Fue una lesión complicada, en una zona que si no cura bien puedes tener recaída, y ya hubo un par de casos en el equipo que sufrieron esa lesión y habían recaído. Tuvimos cautela a la hora de sanar bien la lesión", indicó ayer en Mareo el central. "Djukic no concibe el fútbol sin intensidad, que es lo que requiere la Segunda", subrayó sobre el nuevo técnico.