Mónica Arias, récord de España tras una década

En su primera prueba del año, un récord de premio. Se veía capaz de conseguirlo. Y las piernas no le fallaron. La gijonesa Mónica Arias logró en Valencia el pasado fin de semana, en la prueba de los 10.000 metros, fijar un nuevo récord nacional en su categoría, la de máster 50. Con un tiempo de 37 minutos y 3 segundos, rebajó en un minuto el crono fijado en 2009 por Aurora Pérez. "Me veía fuerte, andaba muy rápido y pensaba que iba a bajar la marca. Me encontré muy bien y lo conseguí. Me hace muchísima ilusión, más que ninguna cosa", relata Arias, que tiene entre manos un nuevo reto: "Ahora pelearé por la marca más baja de Europa. Le diré a mi entrenador que lo mire y habrá que prepararse para ello".

Hoy recibirá un homenaje en el Grupo Covadonga, su club. A sus 52 años, el atletismo, en el que se inició hace 30 años, es protagonista de su día a día. "Tuve un paréntesis al tener a mis hijas, pero hace una década volví a practicarlo y llevo dos años en serio participando en pruebas", relata. Cada semana dedica cuatro días a correr en sus entrenamientos. "Voy a las seis de la mañana antes de ir a la oficina", cuenta. "Gijón es la mejor ciudad para los atletas para practicar. Tienes el Paseo del Muro, que es por donde voy cada mañana, pero también tienes la alternativa de ir por sendas, junto al mar o por montaña", subraya Mónica Arias.

El 2020 lo ha empezado estableciendo un récord nacional, pero los dos últimos años ha cosechado éxitos en otras modalidades, con dos campeonatos de España de media maratón y un segundo puesto en Venecia a nivel europeo. "Un Campeonato de España depende de los rivales. Puedes hacer una marca no muy significativa y ganar. Pero el récord es algo muy importante, te hace mucha ilusión, y demuestra que has estado en tu mejor versión", relata esta deportista gijonesa.

En Valencia, en la prueba de los 10 kilómetros, aventajó en casi tres minutos a la segunda de su categoría, la también asturiana Marta González. En cómputos globales hubo 14.000 participantes, y su puesto final fue el 773.º, y en la categoría femenina, sobre 3.583, Mónica Arias acabó en el puesto 41.º. "Empecé con mi pareja a practicar deporte cuando tenía 20 años. Y aquí sigo. Lo disfruto mucho", destaca Mónica Arias.