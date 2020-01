Montse Tomé sustituye a Toña Is al frente de la selección española sub-17

Montse Tomé y Toña Is.

Montse Tomé y Toña Is. EFE

Un comunicado de la Federación Española de Fútbol a media tarde de ayer hizo saltar la bomba: la asturiana Toña Is dejaba de ser la seleccionadora española sub-17 femenina. Su sustituta será la ovetense Montse Tomé, que compatibilizará el cargo con los de ayudante del seleccionador absoluto, Jorge Vilda, y el de entrenadora de una selección de reciente creación, la absoluta promesas.

Según la nota federativa, el responsable de los cambios en la estructura de las categorías inferiores es el director deportivo del fútbol femenino, que también es Jorge Vilda. Además de las modificaciones, "reordenación" según se recoge en la nota federativa, que afectan a las técnicas asturianas, se anuncia la creación de una nueva categoría, la sub-15, que será dirigida por Eugenio Gonzalo, que también está al frente de la sub-16.

Sin explicar las causas del despido, la Federación Española expresa su reconocimiento a Toña Is por "la implicación y el trabajo realizado al frente de la sub-17", con la que la ovetense ganó cinco medallas en sus cuatro años en el cargo: oro en el Mundial y el Europeo de 2018; platas en los Europeos de 2016 y 2017; y bronce en el Mundial de 2016.

La destitución de Toña Is se produjo en la tarde de ayer, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde la asturiana acababa de dirigir una sesión de entrenamiento de la sub-17. Is no quiso hacer declaraciones y se remitió a su representante, José Manuel Espejo, que señaló a LA NUEVA ESPAÑA que espera una llamada de los responsables federativos para que los abogados negocien el finiquito.

Fuentes próximas a la Federación Española señalaron que la relación entre Jorge Vilda y Toña Is no era buena desde hace tiempo y que empeoró con el nombramiento de Montse Tomé como ayudante y responsable de la promesas. Is había manifestado públicamente que su objetivo era dirigir algún día a la selección femenina absoluta y que tampoco descartaba entrenar a equipos masculinos.

Toña Is dirigió por última vez a la selección sub-17 el pasado jueves, en un amistoso disputado en Salou (Tarragona) frente a Alemania, la gran rival de la categoría en el ciclo de la asturiana como seleccionadora. El partido acabó con la victoria de la selección española por 3-1. El Europeo y el Mundial volvían a ser los objetivos de Toña Is para 2020.

María Antonia Is Piñera tiene plaza de Policía Local en Oviedo y disfruta de una excedencia desde que fue nombrada seleccionadora, en septiembre de 2015. En principio, según señaló Espejo, su intención es seguir vinculada al mundo del fútbol como entrenadora.