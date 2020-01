El Barça medita ahora fichar un "9" para suplir a Suárez

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, aseguró ayer que el club catalán está valorando fichar a un delantero para suplir la baja de larga duración de Luis Suárez, que se perderá buena parte de la segunda parte de la temporada aunque, eso sí, añadió que no es seguro que vayan a acudir al mercado. "Estamos considerando el fichar un '9', pero tenemos que madurar las cosas un poco más. No es un tema que me preocupe demasiado ahora mismo. Es un tema que tendré que tratar en profundidad con la dirección deportiva y veremos qué es lo más conveniente", comentó Setién. En este sentido, si se opta por no fichar, podría mirar hacia un Barça B del que ya se ha nutrido, en el caso de Ansu Fati o Riqui Puig, y mirar a delanteros como Abel Ruiz o el propio Carles Pérez, que ya ha jugado como extremo con el primer equipo y podría ser un "9". "Aún necesito tiempo para valorar a los jugadores que pueden incorporarse del filial. Están subiendo a entrenar cada día algunos jugadores y poco a poco los iremos conociendo, manteniendo también una conversación con el entrenador del filial", comentó.

Setién añadió que, cuando conozca bien a los jugadores del filial, decidirá: "Quiero toda la información para conocerles cuanto antes. El mercado termina en pocos días, pero trataremos de hacernos una imagen de lo que hay para acertar después en la decisión". El nuevo técnico del Barça también tiene en cuenta la inminente recuperación del francés Ousmane Dembélé. "Es un jugador extraordinario que no ha tenido continuidad, pero por supuesto que va a ser muy importante y seguro que nos va a ayudar mucho", argumentó.

En cuanto a las salidas en este mercado invernal, de momento quiere a todos sus jugadores con él, por lo que la cesión de Todibo al Schalke podría haber sido la última salida. "Todos los jugadores que hay me valen, ahora mismo. No tengo pensado en ningún jugador que pueda salir ahora mismo", señaló. Preguntado por Arturo Vidal, al que alguno veía en Italia, lo negó. "Con Arturo mucho de lo que le dijimos puso la mayor voluntad en querer hacerlas. Estos detalles hacen al jugador un poco mejor y al equipo también", celebró.

"A nadie se le escapa quién es Leo Messi, ni a mí ni a nadie. Cuando quiera algo, y será con Messi o Ansu Fati o quien sea, trataré de convencerles de que es lo mejor para ellos, desde mi perspectiva. Luego debatiremos, no impongo nada, trato de convencer y al final la mayoría me acaban haciendo caso", comentó sobre cómo suele interactuar con sus jugadores y, en este caso, decirles que serán suplentes o descartados en cierto partido.

Trampa en Ibiza. Setién tiene claro que el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de hoy contra la UD Ibiza en Can Misses (19 horas, Danz) puede ser una "trampa" y estar "más igualado" por las condiciones del estadio, de hierba artificial, y las climáticas, con posibilidad de lluvia y viento.