Un exdirectivo de Osasuna dice que solo pagó una victoria del Betis

El exdirectivo de Osasuna Jesús Peralta ha afirmado en el juicio del caso Osasuna que el relato ofrecido por el exgerente Ángel Vizcay es "absolutamente falso" y ha asegurado que sólo se primó una victoria del Betis al Valladolid en la temporada 2013/2014 para tratar de favorecer la permanencia de Osasuna en Primera.

Según ha dicho a preguntas de la fiscal, al final de la temporada "se me convoca a una junta y se toma la decisión de primarle al Betis por ganar al Valladolid". Peralta ha afirmado que no se plantearon más movimientos de dinero. Ha dicho que un empate contra el Espanyol "no servía para nada" a Osasuna y ha negado que se pagara a jugadores del Betis para que se dejaran ganar contra Osasuna.

En el caso de la prima al Betis por ganar al Valladolid, "se habló de 400.000 euros para el Betis". "El señor Vizcay se ofrece para hacerlo, para viajar allí, y yo le digo que le puedo acompañar. Alguien nos llama, nos dicen que si podemos quedar para hablar. No sé entre jugadores hablan ellos, pero yo no tenía contactos en el Betis, salvo que Vizcay tuviera alguno", ha indicado.

Además, Peralta ha dicho que no sabe nada sobre las salidas de dinero del club en mayo de 2013, en la época en la que según el exgerente Ángel Vizcay se utilizó dinero para el amaño de partidos o para primar a terceros equipos.

En concreto, preguntado por la fiscal sobre salidas concretas de dinero como 80.000 euros o 450.000 euros en mayo de 2013, Peralta ha respondido: "Ni idea, no participé, ni lo conocía".

El exdirectivo ha afirmado que él no tenía firma para reintegrar dinero de las cuentas "ni he ido al banco, ni tenía tarjeta, ni he tocado un euro, no podía hacer pagos ni cobros".

Según ha dicho, no se habló en la junta de la necesidad de justificar reintegros por 900.000 euros. "Yo no tocaba el dinero ni lo movía. Mientras yo he participado nadie ha dicho nada de esto", ha indicado.