El Navarro se quedó a un minuto de la proeza

Escasos sesenta segundos separaron al Navarro de la gloria. Eso sí, el equipo avilesino se quedó con el buen sabor de boca de ser el conjunto que más cerca ha estado a punto de romper la racha del Lealtad, que con el empate en Les Caleyes acumula 59 partidos seguidos en Liga sin perder. El récord se tambaleó gracias al equipo de Héctor Suárez, que estuvo a un paso de la proeza. "Vieron el récord a punto de caer, se les notaba tensos", relata Alberto Edrosa.

El central fue uno de los encargados de sostener el potencial ofensivo de los maliayos, con unas directrices muy claras desde el inicio en las que todos contribuyeron. "Tapamos la subida de los laterales con defensa de tres y dos carrileros y después había que correr mucho", comenta. Aún satisfechos por el logro, recuerda que los noventa minutos del encuentro en Les Caleyes fueron un ejercicio de trabajo colectivo. "En el minuto treinta miraba a los delanteros y pensaba que iban a morir en el intento de tanto correr", relata el avilesino.

Pero el sueño estuvo tremendamente cerca. Lo rozaron con la yema de sus dedos. Más si cabe cuando se adelantaron en el minuto 77 por medio de Miguel. Suponía un plus, una bombona de oxígeno para soportar lo que se les venía encima. El Lealtad no quería romper su dinámica imperial y Alberto Edrosa no esconde que "durante el partido pensábamos en la posibilidad de acabar con su racha y estuvimos muy cerca de liarla, pero se libraron". El empate llegó en el minuto 93 con un penalti transformado por Steve que impedía el triunfo azulgrana.

A pesar de irse con un sabor "agridulce" debido a que el triunfo estuvo cerca de contabilizarse en favor del conjunto de Tabiella, el Navarro sumó un punto importante de cara al futuro y que le sirve para mantener su buena racha de cinco partidos seguidos sumando -con un solo gol recibido-. "Tenemos una gran confianza y ahora vamos a por la victoria ante el Mosconia", afirma Edrosa.