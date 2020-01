La plantilla del Barça no quiere más cámaras de 'Matchday' en el vestuario

Producciones del Barrio, la productora audiovisual creada por Jordi Évole y Ramón Lara en el 2015, ha decidido no seguir realizando, por encargo y conjuntamente con Barça Studios, la futura entrega de 'Matchday', cuya segunda parte está, de momento, paralizada pero, en ningún caso, en peligro de que no vea la luz.

La desvinculación de Producciones del Barrio tiene fundamentalmente que ver con la prohibición por parte de la plantilla azulgrana de que las cámaras de TV puedan entrar, de nuevo, en el vestuario y filmar todo lo que quieran, que, posteriormente, como ya ocurriera con la primera entregada de 'Matchday', debe ser supervisado y seleccionado, entre otros filtros el de los propios jugadores, antes de emitirse.



Sin alfombra roja

Sabido es que el estreno de los primeros episodios de 'Matchday' contaron con la sorpresa de que ni el presidente Josep María Bartomeu, ni el entrenador Ernesto Valverde, que fue el único que tuvo que hacer frente a esa ausencia en una conferencia de prensa ("no fui, no, cuando te invitan a algo puedes o no puedes ir y yo decidí no ir, no fui, no ¿se trata de un interrogatorio?"), ni ningún futbolista del Barça acudió al estreno, más, según ha podido saber El Periódico, porque no habían cobrado las cantidades estipuladas en el contrato que por estar en desacuerdo con su contenido.



Todo parece indicar que en la próxima entrega de 'Matchday' habrán más escenas de este tipo, Shakira con sus hijos en casa, y otras familias de futbolistas, que imágenes de lo que ocurre en el vestuario azulgrana. / VIDEO 'MATCHDAY' / FCBARCELONA

Sí es cierto que, una vez vistas las imágenes y la primera entrega del documental, de la serie que patrocina Rakuten TV, los jugadores del Barça han considerado que no quieren volver a repetir la experiencia "de tener, continuamente, ojos ajenos en el vestuario". "Nosotros lo entendemos, no quieren ser observados ni grabados, ni siquiera sabiendo que van a poder vetar las imágenes que no quieran que se vean", señala una fuente de la productora de Évole. "Pero de la misma manera que ellos no quieren darnos acceso a un lugar, su 'templo', donde nosotros creemos que es donde ocurren buena parte de los secretos del mejor equipo del mundo, nosotros estamos en nuestro derecho de descartar participar en la continuación de 'Matchday' si no podemos hacerla con los contenidos y calidad que queremos. Y no pasa nada".



La serie no se parará

Lo cierto es que en el Barça no han dejado de trabajar, a través de Barça Studios y en unión de Rakuten TV, en la puesta en marcha, grabación y supervisión de la segunda parte de 'Matchday', eso sí, reconociendo que, muy probablemente, en esta segunda entrega, se reduzcan mucho las imágenes de dentro del vestuario. Es posible que se vean escenas de vestuario, sí, "pero los jugadores", según ha explicado una fuente implicada en la nueva producción, "han decidido que eso ya se ha visto, que ha estado muy bien que se viera, pero que ya no quieren más imágenes de esas, que ese lugar forma parte de su privacidad más absoluta, de su intimidad, no solo profesional sino personal, y que ya se ha visto".

En ese sentido, Barça Studios ha mantenido ya una primera reunión con Quique Setién, nuevo técnico azulgrana, que, al parecer, es, en este sentido, mucho más receptivo y abierto de lo que era el 'Txingurri' en este asunto. Setién, por ejemplo, no ve problemas en que se graben imágenes de los entrenamientos y su preparación, así como de la vida cotidiana del equipo en la Ciudad Deportiva 'Joan Gamper'.



Los capitanes quieren pactar

Los responsables de Barça Studios están pendientes de una importante reunión que mantendrán, en los próximos días, con los cuatro capitanes azulgranas (Leo Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto), para establecer cuáles serán los escenarios en los que podrán grabarse imágenes para 'Matchday II'. Todo parece indicar que la prohibición de entrar en el 'templo' de los jugadores será recompensada con la posibilidad de poder entrar en sus casas y participar, no solo de su vida familiar, sino de su quehacer cotidiano, de su día a día.

Lo que es evidente es que la desvinculación de Producciones del Barrio no pone, en ningún caso, en peligro la realización y emisión de la segunda entrega de 'Matchday II'.