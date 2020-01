Carreño se enfrentará a Nadal en Australia

El asturiano Pablo Carreño se medirá a Rafa Nadal en la tercera ronda del Abierto de Australia. Será el quinto enfrentamiento entre ambos jugadores en los que el asturiano nunca le ha ganado un set al balear. Pablo Carreño cumplió ante el alemán procedente de la previa Peter Gojowcyk tras superarle por 6-4, 6-1, 1-6 y 6-4

Carreño se relajó después de los dos primeros sets en los que exhibió un alto nivel tenístico y concedió un parcial, el cual acabaría anulando tras sentenciar el cuarto y definitivo asalto por 6-4.

Carreño aseguró que va a tener sus posibilidades ante su compatriota Rafael Nadal en tercera ronda porque ya vio como el belga David Goffin (11) consiguió ganarle en la Copa ATP. "De Miñaur se quedó muy cerquita de vencerle. Conozco muy bien a Rafa y se por donde puede fallar, aunque sí que es verdad que son pocas las veces que falla", aseguró el asturiano, que pronosticó un partido muy complicado ante el número uno mundial ."Va a ser un partido muy complicado, pero bonito también. Si yo hago un partido muy completo y él no tiene su mejor día por qué no voy a poder ganarle", dijo.

Por su parte, Nadal avanzó hasta tercera ronda tras ganar por un cómodo 6-3, 7-6 (4) y 6-1 al argentino Federico Delbonis. La única nota negativa del partido de Nadal fue su poca eficacia a la hora de concretar las oportunidades de rotura, ya que solo aprovechó una de 18 hasta el desempate del segundo parcial. Nadal hizo autocrítica tras su victoria y comentó que necesita mejorar. "Creo que voy a mejorar. Estoy haciendo las cosas mejor, en los entrenos me siento bien, pero en los partidos es como que no estoy siendo capaz de soltarme lo que necesito, especialmente al principio". señaló. El manacorí también criticó su escasa efectividad para convertir las ocasiones de rotura, que le privaron de cerrar antes el segundo set."Lo que es una catástrofe es que no haya ganado ningún punto de rotura con todas las oportunidades que he tenido. Al final uno se encoge", añadió.

Sobre su enfrentamiento con Carreño dijo que será "muy exigente. Pablo es un muy buen jugador, con muy buenos tiros. Terminó bien el año y vuelve a estar bien de nuevo, a un gran nivel", advirtió Nadal, quien podría igualar con veinte grandes al suizo Roger Federer (3) si gana en Australia.

Por otra parte, el ruso Daniil Medvedev, el austriaco Dominic Thiem y el alemán Alexander Zverev dieron un paso hacia la tercera ronda para confirmar la presencia de los primeros siete mejores del mundo en el torneo.