El Liberbank Gijón retoma la Liga en la cancha del Alcobendas

El Liberbank Gijón visita esta tarde (18 horas) una cancha que no se le da especialmente bien como es la del Alcobendas, en la que el pasado año solo pudo sacar un empate. Sin embargo, en esta ocasión la diferencia de potencial entre los dos equipos parece notable ya que el equipo madrileño es último con solo tres puntos. Diego Lafuente recupera a la pivote Leticia Cobo, que si bien tiene el alta médica, el técnico gijonés no la utilizará a no ser que sea estrictamente necesario ya que prefiere darle algo más de tiempo. Se mantiene la baja de Marta Méndez, pero el resto del equipo está en perfectas condiciones para tratar de sumar una nueva victoria.

Los dos equipos de la Primera división masculina, Grupo IMQ y DKV Gijón, juegan fuera de casa. El primero en hacerlo será el Grupo IMQ, que visita la cancha del Unión Financiera (18.30 horas) en un atractivo derbi regional entre el cuarto y sexto clasificado. Los dos equipos llegan a este partido en un buen momento de forma. Villaldea tiene a su disposición a toda la plantilla a excepción de Chus Canal, que sigue recuperándose de sus problemas en un tobillo. "El Unión Financiera tiene una de las mejores plantillas, con la mejor defensa de la Liga, y es de los que tiene que pelear por la fase de ascenso", indicó el técnico grupista, que entre lo que considera una gran plantilla destaca "a los extremos que son rapidísimos y te machacan". Sin embargo, Villaldea considera que su equipo "no tiene nada que perder" y va a tratar de "lograr la victoria".

El DKV Gijón quiere aprovecharse del aparente mal momento que está atravesando su rival, el Arroyo, que lleva cinco derrotas consecutivas. Los gijoneses visitan la cancha vallisoletana a las 20 horas y lo hacen con la duda del portero José Cardín, que padece un fuerte esguince. Los dos equipos se encuentran empatados a puntos, pero los hombres de Ángel Gulín buscarán una victoria que tendría su reflejo en la tabla clasificatoria.