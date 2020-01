Muere Kobe Bryant en un accidente de helicóptero

El exbaloncestista Kobe Bryant; Gianna María, una de sus cuatro hijas; y otras siete personas fallecieron este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en una zona remota de la ciudad de Calabasas, unos 50 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, informaron autoridades de este condado estadounidense.



Versiones iniciales anunciaron en principio que Bryant, de 41 años y su hija de 13 años conocida como 'Gigi' viajaban con tres personas más hacia la 'Mamba Academy', un centro de entrenamiento para jóvenes deportistas que el propio jugador inauguró en 2018.



Las primeras investigaciones del siniestro y sus causas permitieron precisar que la lista de pasajeros y tripulación de la aeronave antes del despegue certificaba los nombres de nueve personas, informó horas después en conferencia de prensa Alex Villanueva, alguacil del condado de Los Ángeles.



El exjugador de Los Angeles Lakers viajaba habitualmente en su helicóptero Sikorsky S-76, que hoy partió hacia las 09.00 hora local (17.00 GMT) bajo una intensa niebla desde el Condado de Orange, donde vivía.



Casi una hora después, según testigos, la aeronave se precipitó sobre una colina y se vio envuelta en llamas

Daryl Osby, jefe de Bomberos del Condado de Los Ángeles, indicó que a las 9.57 horas (17.57 GMT) atendieron una llamada de emergencia que reportaba el accidente y que al llegar, los paramédicos comprobaron que no había supervivientes.



Añadió que los restos del aparato estaban en llamas y que el fuego fue "muy difícil de extinguir" por la presencia de magnesio, que reacciona con el oxígeno y el agua.



"Lamentablemente -enfatizó-, se determinó que todos perecieron. Los bomberos trabajaron para extinguir el fuego", mientras que la Junta Nacional de Seguridad el Transporte y la Administración Federal de Aviación de EE.UU. acotó la zona para su investigación.



Expertos creen que la niebla pudo causar el accidente

Bryant, la leyenda de la 'Mamba negra'

El muno del deporte, devastado

El "más valioso"

Aunque apenas han comenzado las investigaciones sobre los motivos del accidente, algunos investigadores aventuran como posibilidad la densa neblina.El helicóptero se estrelló contra una ladera y estalló en llamas al tener todavía una gran cantidad de combustible porque apenas llevaba 40 minutos de vuelo.El portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles,, señaló que lapor la mañana debido a las condiciones de niebla y que no volaron hasta la tarde.Mientras la Junta Nacional de Seguridad del Transporte envió un grupo de investigadores especialistas en accidentes, anunció Christopher O'Neil, portavoz de la Junta.Por su parte, Kurt Deetz, un expiloto de Island Express Helicopters que solía transportar a Bryant en ese mismo helicóptero, recordó queAgregó la nave estaba en perfectas condiciones y que el accidente fue causado probablemente por el mal tiempo y no por problemas mecánicos., valoró DeetzEl doble ganador del oro olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012Natalia, Gianna, Bianca y la recién nacida Capri.Le', aquella serpiente de picadura mortal, pues cuando jugaba derramaba veneno puro que paralizaba a sus rivales y atizaba el ritmo demoledor de Los Lakers, con los que ganó cinco anillos (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010) y fue 18 veces al 'All Star'. Nacido en Filadelfia hace 41 años, Bryant abandonó el baloncesto cuatro años atrás y con ello dejó dos décadas de historia.En su comienzo fue elegido en la primera ronda del 'draft' de 1996,, dos premios al jugador más valioso (MVP) de las finales de la NBA y fue el MVP de la liga en 2008.Cosechó amores, tempestades y odios, pero nadie resultó indiferente a su figura, ni osó formular crítica alguna a su forma muy física de jugar.que lució en sus camisetas.Impactados, figuras del deporte, no solo del baloncesto, pararon para rendir homenaje hoy homenaje a Bryant a través de las redes sociales.Uno de los más grandes jugadores de la hisoria de la NBA y de Los Angeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, rindió homenaje a su sucesor con un elogio emotivo de su condición personal.Otro astro señalado por los expertos como decisivo en el crecimiento profesional de Kobe,emocionó a sus seguidores con sus palabras de desconsuelo por la pérdida de su "sobrina Gigi", su "amigo, hermano, socio", y los otros ocupantes del helicóptero. Pau Gasol admitió estar "más que destrozado" al enterarse de la noticia del fallecimiento de su amigo Kobe Bryant, al que considera su "hermano mayor"."Más que destrozado...mi hermano mayor, no puedo, no puedo creerlo" escribió en su cuenta oficial de Twitter el pívot catalán, que coincidió durante varias temporadas con Kobe Bryant en Los Angeles Lakers.Horas después de conocerse la noticia,, el más grande velocista de la historia, no daba crédito.Los argentinosGinóbili, que brilló en los Spurs y tenía una gran relación con Bryant, que habían forjado en las épocas donde fueron rivales en los cruces entre San Antonio y Los Ángeles Lakers, escribió 'Devastated' (Devastado) en su cuenta de Twitter.El último encuentro de ambos había sido en la semifinal y final del último Mundial en China, donde Kobe fue emblema y Manu uno de los invitados de honor.El actual capitán de la selección Albiceleste subcampeona del mundo, Luis Scola, escribió desde Milán: "No lo puedo creer... Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia... Que día de mierda"."Se van todos los buenos. Lamento también el fallecimiento de su hija y de los tripulantes del helicóptero. Hasta la vista, leyenda", manifestó Diego Maradona en su cuenta de Instagram."No tengo palabras... Todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerle y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos", declaró Messi desde su cuenta de Instagram junto con una foto de la leyenda de los Lakers.El mundo de la política, encabezado por el presidentetambién ha hecho sentir este domingo su dolor y ofrecido su pésame por la trágica muerte del exescolta de Los Angeles Lakers.A estos nombres ilustres se sumaron estrellas de Hollywood y celebridades del mundo del espectáculo de Estados Unidos, entre otros.