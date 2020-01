El Liberbank gana con apuros en Alcobendas

El Liberbank Gijón sacó ayer adelante un partido ante el Alcobendas en el que las gijonesas no estuvieron a su mejor nivel, especialmente en ataque, y además se encontraron con una gran actuación de la portera Patricia Encinas, que evitó que la victoria gijonesa fuera más clara.

El encuentro estuvo lleno de imprecisiones y pérdidas por parte de los dos equipos, lo que se reflejó en constantes alternativas en el marcador ya que ningún equipo llegó nunca a tener más de dos goles de ventaja. Cuando uno marcaba el otro respondía y tal parecía que cuando uno fallaba el otro también lo hacía. La baja de Leticia Cobo, que viajó pero no llegó a jugar, hizo que Diego Lafuente rotase a Aida Palicio y Lorena Téllez en la posición de pivote para poder ayudar a Shula Gavilán, que estuvo acertada en ataque. El Liberbank Gijón gozó de varias ocasiones de abrir distancia en el marcador, pero unas veces por una gran actuación de Encinas y otras por pérdidas o lanzamientos erróneos nunca lo logró. La primera parte acabó sin goles de Aida, Lorena y Shula y solo Cecilia o las extremos parecían tener las ideas claras en ataque. En la segunda parte, el partido no varió de tónica y los empates se sucedieron. En el último minuto se entró con ventaja gijonesa de un gol que no pudo aumentar a dos porque Encinas sacó un balón a Nerea Nieto. El Alcobendas dispuso de 40 segundos para al menos conseguir el empate, pero no supo jugarlos e incluso perdió el balón. El Liberbank Gijón logró la victoria en un partido con las ideas espesas.