La nueva versión del Avilés, en busca de la campanada en Mieres

CAMPO hermanos antuña

hora 17.30

Una semana más, el Real Avilés llegará a su partido de la jornada con caras nuevas. Todo ello se debe a la profunda reestructuración que están llevando a cabo el nuevo gestor Diego Baeza y su equipo de trabajo. En esta oportunidad, debutarán hoy en el Hermanos Antuña ante el Caudal (17.30 horas) Pato Álvarez, Shadi y Sardá y, todos ellos, tienen grandes opciones de hacerlo como titulares. Lo que sí ha logrado el cuadro blanquiazul es que, al menos, la plantilla llegue a esta cita sin preocupaciones externas más allá de remontar la delicada situación deportiva en la que se encuentra al ser penúltimo en la clasificación. El pago de las nóminas pendientes ha hecho que durante la semana de entrenamientos se respirase un ambiente de mayor confianza y con los jugadores más centrados si cabe en cambiar la dinámica de diez encuentros sin lograr la victoria. El Caudal, sobre el papel, no es el rival más adecuado para ello, pero el cuadro técnico realavilesino parte con ambición ya que "vamos a ir a jugarles de tú a tú", afirman. En el cuadro mierense preocupa la presencia del máximo goleador de la categoría, Cristian, el cual tratarán de vigilar de cerca los once elegidos por el Avilés, que podrían ser los siguientes: Nahum Pedre; Félix, Pato, Nico Pandiani, Shadi; Imanol, Castaño, Dani Liñares, Jorge Cayarga; Sardá y Natalio. En la citación está Pereira, que se encuentra entre algodones, no así Caicedo, que deberá de esperar para jugar.