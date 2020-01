Paso atrás del Círculo

Lo que mal empieza, mal acaba. El Círculo Gijón saltó a la pista del Palacio con las manos temblorosas. Al descanso caía frente a los zamoranos del Innova Chef por catorce puntos y con un 40% de acierto en sus tiros.

Los errores en ataque condenaron los primeros dos cuartos. Una tímida reacción logró acercar a los de Nacho Galán antes de que la cosa fuera a mayores, pero los visitantes llegaron a ponerse a casi veinte puntos de distancia. Tocaba remontar. Pero tras la reanudación no hubo manera. Otro parcial fantástico para los visitantes puso tierra de por medio con 22 arriba para el Innova. Los nuevos fichajes del Círculo, Ebel y Amius, no están aún familiarizados con el juego local y eso se notó. Su escasa participación hace presagiar que necesitarán aún más tiempo para acoplarse.

Los centímetros del zamorano Nnamdi colaboraron a enterrar al Círculo, que ya no se repuso hasta el final del encuentro. Robert Swift necesita mejorar su puesta a punto para ser decisivo en el equipo gijonés. La calidad se le presupone, pero su estado de forma no le deja participar todo lo que debería y ayer solamente pudo estar sobre la cancha cinco minutos en los que anotó dos puntos y no capturó ningún rebote. Ayer en el Palacio la remontada parecía inalcanzable y el rival estaba a años luz en cuanto a fluidez en el juego.

Los problemas del Círculo Gijón no son solo de juego en estos momentos. Tras haber sido capaz de lograr cerrar en el Palacio sus siete victorias, ahora el resto de conjuntos están sumando y han llevado a los gijoneses a ocupar la penúltima posición de la tabla, solo por encima de Zornotza. El partido ante Innova era vital. De haber ganado las cosas se hubiera apretado y ambos equipos estarían a tan solo un partido de distancia. Ahora mismo están a tres. Con estos resultados, en la visita del próximo sábado a Cantabria se hace aún más importante lograr la victoria. No será sencillo, el Igualatorio es cuarto en la tabla, pero en la ida los gijoneses vencieron por diez puntos en un gran encuentro colectivo de los de Nacho Galán.