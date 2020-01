El Telecable Gijón se mete en la final europea

El Telecable Gijón jugó ayer uno de sus mejores partidos de la presente temporada en el que acabó goleando a todo un Palau i Plegamans (4-0), lo que virtualmente le da la clasificación para la final a cuatro de la Copa de Europa.

El de ayer correspondía al primer partido de la segunda vuelta de la fase de clasificación para la final a cuatro de la competición europea y llegaba justo una semana después de que el Telecable Gijón cayera en la cancha del Palau i Plegamans en la OK Liga por 3-1. El conjunto catalán está siendo el gran dominador de la Liga, pero ayer se vio claramente superado en la segunda parte por un Telecable Gijón que salió a la cancha no solo en busca de su clasificación si no también dispuesto a demostrar a las catalanas que no son inferiores a ellas.

La primera parte fue igualada con constantes ataques por parte y parte, pero con las defensas muy efectivas, hasta el punto de que se llegó al descanso con el empate a cero inicial.

Muy diferente fue la segunda mitad, en la que tras unos instantes iniciales de dominio visitante las gijonesas comenzaron a robar bolas y llegar con peligro a la meta defendida por Laura Vicente. En uno de esos robos, Aina Florenza derribó a Sara Roces y los árbitros castigaron con tarjeta azul, exclusión por dos minutos de la jugadora catalana y falta directa que lanzó la propia Sara Roces, pero Laura Vicente evitó el gol. Apenas unos minutos después, la falta fue en el área y el castigo penalti lo lanzó María Sanjurjo superando a la portera del Palau y poniendo por delante al Telecable Gijón. Con el marcador a favor, las gijonesas jugaron su mejor hockey de la temporada con excelentes combinaciones y mucha presión sobre el rival, que apenas inquietaba a Elena Lolo, pero que sí realizó alguna buena parada a disparos lejanos de las jugadoras del Palau, que fueron su mejor arma ofensiva. La salida de refresco de Vanessa Daribo acabó decidiendo el partido. Dos goles suyos, uno en disparo lejano y otro en una combinación con Nuria Obeso, sentenciaron el partido, que cerró Sara Roces.