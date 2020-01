Paso de gigante del Marino

El Marino dio ayer un paso de gigante en su objetivo de la permanencia. El equipo luanquín remontó en Getafe para llevarse los tres puntos en un duelo donde los de Oli fueron de menos a más. La primera parte fue controlada por el cuadro local, aunque los asturianos también gozaron de posibilidades para adelantarse en el marcador. Tuvo que ser en la segunda mitad, y gracias al acierto en los cambios, cuando los de Oli fraguaran su remontada ante un rival directo, del que se distancian en la tabla.

El encuentro arrancó con una oportunidad clara para el Getafe B. Acosta se internó en el área, fue recorriendo metros de izquierda a derecha y su remate en parábola obligó a Chechu Grana a demostrar su valía bajo los palos con una gran estirada para despejar el esférico. En el minuto 11 llegó la primera para los de Luanco, con un buen dribling de Álex Arias dentro del área, pero su pase raso hacia Luis Morán se quedó por poco en las botas de la defensa del Getafe, que desbarató la acción.

Transcurrieron los minutos con el dominio local hasta que en el 35 Ángel recibió el esférico, se adentró en los dominios de Chechu Grana por el pico diestro, dejó a dos jugadores atrás y remató cruzado metiendo el primer gol. Una gran acción personal del jugador del filial getafense, que dejó helados para el resto de la primera parte a sus adversarios en la mañana de ayer. La reanudación trajo consigo, sobre todo, el acierto de Oli al realizar el cambio de César por Iván. Aunque la defensa pudo quedar más desguarnecida, el impulso atacante del que se dotaron los asturianos compensó esta circunstancia y provocó los mejores minutos. Saha la tuvo con una falta magistralmente lanzada por Guaya al punto de penalti, donde los casi dos metros del senegalés se impusieron y su remate de cabeza se fue lamiendo el palo.

En el minuto 72, el nigerino Yac Diori, que ayer debutaba con el Getafe B, agarró a Saha dentro del área y el colegiado no lo dudó y decretó la pena máxima. Desde los once metros, el especialista Álex Arias no falló y reestableció las tablas en el marcador. No habría que esperar mucho más para lograr la remontada, puesto que en el 79 Iván Fernández la enganchó a la perfección desde la frontal y su disparo batió a Marcos para darle los tres puntos a su equipo.

Victoria de actitud sobre el terreno de juego, que los de Oli no perdieron ni siquiera en los minutos finales, cuando más apretó el Getafe B, para consolidar los tres puntos y el triunfo final. Una victoria que deja a los marinistas con cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso y ocho respecto a su rival de ayer.

Oli, feliz por ganar fuera de casa. El técnico del Marino, Oli, indicó tras el partido de Getafe que buscaban la victoria fuera de casa porque "la última fue en Ferrol y nos estaba costando. Pero yo creo que, como a todos los equipos del Grupo, ganar fuera de casa es complicadísimo. Todo influye. Por ejemplo, nosotros extrañamos jugar en sintético. Nos costó con el Ínter y con Las Rozas y también nos ha pasado lo mismo en la primera parte". Según el técnico asturiano, la clave fue que "estuvimos un poco inocentes en el inicio del partido, un poco timoratos. Tenemos gente con calidad".