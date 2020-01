Los Alonso, sin Mundial

La flota española de las clases olímpicas 49er, 49FX y Nacra 17 se encuentra en Australia para la disputa del Campeonato del Mundo y, por primera vez en las últimas temporadas, en la cita no está la pareja asturiana formada por los hermanos Federico y Arturo Alonso Tellechea, representantes de Club Astur de Regatas con el patrocinio de la firma El Gaitero. Sus miras están puestas en otros objetivos más allá que este Mundial o los próximos Juegos Olímpicos, por más que la Federación Española de Vela aún no designó oficialmente quienes serán los representantes españoles en la clase 49er. La plaza olímpica la lograron Diego Botín y Iago López, que parece claro que serán los que acudan a la cita olímpica de Tokio que empezará en julio.

"El resultado del preolímpico de Nueva Zelanda no nos ayudó porque no fue el esperado, por lo que la Federación solo mandó un barco al Mundial, ya que es un viaje muy caro", reconoce Federico Alonso, que incide: "Podíamos haber ido nosotros por nuestra cuenta, pero supone mucho dinero y era imposible asumir ese gasto". Los hermanos tienen previsto comenzar a entrenar en su base habitual de Santander de cara a su primer compromiso del año, que será el trofeo Princesa Sofía en Palma de Mallorca a finales de marzo. "Vamos a tratar de dar el máximo como siempre y demostrar que podemos seguir estando al máximo nivel", asegura Alonso. El regatista considera que "la temporada vino muy marcada por la lesión que sufrí a principios del año pasado, que nos mantuvo varios meses parados. Ganamos la final de la Copa del Mundo en Francia, pero para al final acusamos el hecho de no hacer una temporada normal". Tras el Princesa Sofía, los hermanos Alonso Tellechea tienen sus miras puestas en el Campeonato de Europa, que este año tendrá lugar en el lago Garda (Italia), del 10 al 15 de mayo. La otra cita prevista hasta el momento es la Semana Olímpica de Francia, en la localidad de Hyeres, durante el mes de abril.