Guille Lara, nuevo portero del Avilés: "Prometo compromiso y seguridad"

La grave lesión sufrida por Nahum Pedre durante el partido ante el Caudal, con posible rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, ha hecho que el Real Avilés se mueva con velocidad en busca de un sustituto que dispute la titularidad a Borja Piquero. El elegido es Guille Lara, guardameta que se encontraba sin equipo desde el pasado verano y que ayer se desplazó hasta Avilés. "Por malas decisiones o mala suerte me quedé sin equipo, ahora lo que quiero es jugar, me gustó el nuevo proyecto y estoy feliz de formar parte del equipo", comentó ayer el gaditano, de 23 años, mientras se trasladaba en AVE desde Málaga hasta Madrid, donde le esperaba Diego Baeza.

Lara cuenta con 45 participaciones en Segunda División B y se formó en las categorías inferiores del Barcelona, llegando hasta el juvenil A. En su etapa de cinco años en La Masía compartió vestuario con Adama Traoré, Tony Sanabria, Kaptoum o el actual portero del Ajax, André Onana, con el que se repartía los minutos en la portería. En su último equipo, el Badalona, coincidió con Natalio, ahora en las filas del Real Avilés. "Vengo a ayudar a salvar la categoría y confío plenamente en ello, estoy con ganas y con confianza para hacerlo bien", aseguró.

Durante su tiempo de espera, Guille Lara se ha preparado en solitario, con entrenador de porteros y con el equipo de su pueblo, el San Roque. "Lo que puedo prometer es compromiso, seriedad y transmitir seguridad al equipo, que es la cualidad más importante en un portero", detalla el nuevo jugador del Real Avilés, que se pondrá desde hoy a disposición de los técnicos.

A pesar de que se ha movido de forma habitual por la categoría de bronce, no ve un paso atrás su firma por el Real Avilés ya que "el no jugar te mata mucho y ahora es necesario dar un pequeño paso atrás, aunque no me gusta llamarlo así, para dar muchos hacia adelante". Guille Lara llega con ambición y afirma que "quiero ganarme el puesto" y poner su granito de arena para que el equipo blanquiazul alcance una salvación que cada vez se aprecia más lejana, aumentando esta jornada en un punto más, llegando hasta los cinco de desventaja con respecto al San Martín.